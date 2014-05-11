شهرداری به حریم پایتخت نگاه درآمدی ندارد / تصویب کلیات طرح راهبردی حریم شهر تهران

به گزارش خبرگزاري مهر، حسین خانلریبا بیان این مطلب گفت: آنچه که هم اکنون به عنوان یک ضرورت برای شهر تهران پیش بینی شده آن است که حریم مانند تنفسگاه شهر است و به عنوان یک فرصت است و می تواند از بسیاری از جهات نقش فضای سبز شهر تهران را ایفا کند.

وی افزود : با پیگیری انجام شده عملا مناطق مختلف دارای حریم بر درآمد حریم حسابی نمی کنند و مجوزی در حریم صادر نمی شود و نگاه به حریم با نگاه داخل محدوده کاملا متفاوت است.

خانلری تصریح کرد: اعتقاد ما این است که کسب درآمد از حریم و هزینه کرد آن در داخل محدوده برخلاف سیاست های کلان شهرداری و رویکرد مدیریت شهری است .

وی در ادامه از تصویب کلیات طرح راهبردی حریم شهر تهران در شورای عالی شهرسازی و معمار ی خبر داد و گفت : این طرح که کاملا بازدارنده است و مقررات طرح فوق با جزئیات به زودی تصویب می شود و بسیاری از محدوده های کشاورزی در حریم را تبیین خواهد کرد و مناطق نیز بر اساس قوانین و مقررات در اسناد فرادست مرتبط در این خصوص اقدام خواهند کرد .

مدیر کل حریم شهر تهران با اشاره به نوع ارائه خدمات در محدوده حریم گفت: بر این اساس، بخشهایی از حریم نیز که به عنوان خدماتی پیش بینی می شود معمولا با غلبه فضای سبز و بهره گیری از انرژی پاک امکان پذیر خواهد.