دالايي لاما : با شقفت عليه فقر و خشونت مبارزه كنيد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، دالايي لاما در اين سخنراني به موضوعات متعددي اشاره كرد كه اكثر اين موضوعات به مناسبت چهارمين سالروز حوادث تروريستي يازدهم سپتامبر در ارتباط با صلح جهاني بودند. با اين همه وي اشغال تبت توسط نيروهاي چيني را نيز مورد اشاره قرار داد.

برنده جايزه صلح نوبل 1989، از قربانيان حوادث يازدهم سپتامبر و طوفان كاتيرنا خواست اين مصيبت را به مثابه رويدادي در نظر بگيرند كه آنها را قويتر كرده است.

وي گفت: اندوه و خشم شما مشكلي را حل نمي كند، اندوه و نااميدي بيشتر تنها رنج بيشتري به همراه خواهد داشت.

دالايي لاما پس از سخنراني يكساعته خود در يك كنفرانس خبري در پاسخ به پرسشهاي خبرنگاران خشونت را محكوم كرد و افزود: خشونت غير قابل پيش بيني است.

دالايي لاما به دعوت "كيريل سوكولوف"، بودايي و رئيس مؤسسه تحقيقاتي كه در امور خيريه بوداييهاي امريكا سهم عمده اي داشته به ايالت آيداهو سفر كرده است.

"سوكولوف" درباره دعوت دالايي لاما اظهار داشت: دالايي لاما به ما پيوست تا راه رسيدن به شفقت جهاني را نشان دهد.

دالايي لاما ، كه نام دنيوي او تنزن گياتسو است در پاسخ به اينكه راز شفقت در چيست گفت آب و خواب.

وي در سخنراني خود از شركت كنندگان در مراسم خواست درون نگر باشند و خونگرم بودن و مهرباني معنوي و دروني را تمرين كنند.

دالايي لاما كه براي ايراد سخنرانيهاي معنوي در امريكا به سرمي برد در گفتگو با شبكه خبري اي بي سي گفت: همدردي و حمايت مردم سراسر دنيا از كساني كه در مصيبتهايي از جمله طوفان كاترينا دچار حادثه مي شوند نشاني از شفقت انساني است.

وي افزود : در رگهاي ما بذرهاي شفقت وجود دارد ، چرا كه انسان يك حيوان اجتماعي است ، زماني كه چالشي وجود دارد بايد براي غليه برآن آماده شويم.