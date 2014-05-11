فاصله نسل جوان و الگوهای مذهبی باید با برنامه ریزی فرهنگی از بین برود

جوادعلی همتی یکشنبه در حاشیه آیین گرامیداشت ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع) موسسه آموزش عالی رشدیه تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: بسیج دانشجویی دانشگاه های تبریز در راستای منویات مقام معظم رهبری، برنامه های مختلف فرهنگی، علمی و آموزشی برای دانشگاه های سطح شهرستان تبریز برگزار می کند که یکی از برنامه های فرهنگی گرامیداشت ایاد مذهبی است.

وی افزود: با توجه به اینکه در جامعه اسلامی زندگی می کنیم، باید در راستای ترویج و تبلیغ اسلام، قدم های موثر و مثبتی برداشته شود.

همتی همچنین در ادامه اظهار داشت: امروزه الگوگیری مذهبی خانواده ها به دلیل تهاجم خاموش و فرهنگی دشمنان کاهش یافته و متاسفانه فاصله محسوسی بین نسل جوان و سیره و آموزه های ائمه اطهار ایجاد شده که تشکیلات دانشجویی به ویژه بسیج دانشجویی باید برای از میان برداشتن این فاصله تلاش کند.

وی به برنامه های بسیج دانشجویی شهرستان تبریز اشاره کرد و گفت: بسیج دانشجویی در سال جاری برنامه های مختلفی را دارد که از آن جلمه نی توان به برگزاری مراسم اختتامیه راهیان نور اشاره کرد که در اسفندماه آغاز شده بود و در اردیبهشت امسال با حضور 300 دانشجو به پایان رسید.

مسئول بسیج دانشجویی شهرستان تبریز همچنین ادامه داد: گرامیداشت روز معلم و کوهپیمایی از جمله ویژه برنامه های برگزار شده از سوی بسیج دانشجویی شهرستان تبریز است که در تابستان امسال نیز اردوهای جهادی دانشجویان تبریزی در مناطق محروم استان را در برنامه های خود قرار داده است.

گفتنی است آیین گرامیداشت ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع) موسسه آموزش عالی رشدیه تبریز در تالار اندیشه تبریز با سخنرانی عبدالناصر خویی و حضور دانشجویان این دانشگاه برگزار شد.