واژگونی خودرو پژو در محور زنجان - تبریز پنج کشته و زخمی برجای گذاشت

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: صبح امروز در محور اتوبان زنجان به تبریز کیلومتر 43 لاین شمالی یک دستگاه خودرو پژو با پنج سرنشین واژگون شد که در این تصادف یک نفر فوت و چهار نفر مجروح شدند که حال یکی از آنها وخیم است.

وی اظهار داشت: علت اصلی وقوع این تصادف عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی بوده است.

رئیس پلیس راه استان زنجان، به رانندگان توصیه کرد به محض خستگی و خواب آلودگی دست از رانندگی بکشند و استراحت کنند چرا که بیشتر از 70 درصد تصادفات فوتی به علت خستگی و خواب آلودگی است.

سرهنگ شیر محمدی ، در ادامه تاکید کرد: قوانین راهنمایی و رانندگی ضامن سلامت راننده است بنابراین رانندگان باید با رعایت قانون سلامتی خود و دیگران را تضمین کنند.