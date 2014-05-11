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۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۴:۰۸

رحمتی به مهر خبر داد:

مصدومیت 4 نفر بر اثر سقوط آسانسور در محمد شهر

مصدومیت 4 نفر بر اثر سقوط آسانسور در محمد شهر

کرج – خبرگزاری مهر: معاون مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان البرز از مصدومیت چهار شهروند بر اثر سقوط آسانسور در محمد شهر کرج خبر داد.

آرش رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: این حادثه در همایون ویلا محمد شهر کرج رخ داد که طی آن چهار نفر مصدوم و پس از انجام اقدامات درمانی به بیمارستان های مدنی و شریعتی کرج انتقال داده شدند.

وی در ادامه به آمار ماموریت های انجام شده توسط عوامل اورژانس در هفته گذشته اشاره و اعلام کرد: ماموران اورژانس طی هفته گذشته یک هزار و 120 ماموریت انجام داده اند که از این تعداد ماموریت 987 مورد شهری و 118 مورد بین شهری بوده است.

معاون مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان البرز با اشاره به 219 مورد ماموریت تصادفی در این دوره، گفت: در هفته گذشته 435 بیمار و مصدوم به بیمارستان های استان انتقال و 530 نفز نیز به صورت سرپایی توسط عوامل اورژانس درمان شدند.

رحمتی از تماس 12 هزار و 740 نفر با عوامل اورژانس نیز خبر داد و اعلام کرد: متاسفانه 42 درصد این تماس ها را مزاحمان تلفنی تشکیل می دادند.

وی گفت: 84 درصد ماموریت های اورژانس البرز به رخدادهای کرج اختصاص دارد و هشتگرد، نظرآباد و طالقان نی به ترتیب با 11، 4 و یک درصد آمار ماموریت های اورژانس را به خود اختصاص داده اند.

معاون مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان البرز در پایان اعلام کرد: شهرستان کرج شامل کرج، اشتهارد و فردیس 22 پایگاه شهری و 12 پایگاه جاده ای دارد که پیش بینی می شود با راه اندازی شبکه های بهداشت فردیس و اشتهارد به ترتیب 5 و دو پایگاه از کل پایگاه های کرج جدا شود.

 

 

کد مطلب 2289463

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