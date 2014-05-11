مصدومیت 4 نفر بر اثر سقوط آسانسور در محمد شهر

آرش رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: این حادثه در همایون ویلا محمد شهر کرج رخ داد که طی آن چهار نفر مصدوم و پس از انجام اقدامات درمانی به بیمارستان های مدنی و شریعتی کرج انتقال داده شدند.

وی در ادامه به آمار ماموریت های انجام شده توسط عوامل اورژانس در هفته گذشته اشاره و اعلام کرد: ماموران اورژانس طی هفته گذشته یک هزار و 120 ماموریت انجام داده اند که از این تعداد ماموریت 987 مورد شهری و 118 مورد بین شهری بوده است.

معاون مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان البرز با اشاره به 219 مورد ماموریت تصادفی در این دوره، گفت: در هفته گذشته 435 بیمار و مصدوم به بیمارستان های استان انتقال و 530 نفز نیز به صورت سرپایی توسط عوامل اورژانس درمان شدند.

رحمتی از تماس 12 هزار و 740 نفر با عوامل اورژانس نیز خبر داد و اعلام کرد: متاسفانه 42 درصد این تماس ها را مزاحمان تلفنی تشکیل می دادند.

وی گفت: 84 درصد ماموریت های اورژانس البرز به رخدادهای کرج اختصاص دارد و هشتگرد، نظرآباد و طالقان نی به ترتیب با 11، 4 و یک درصد آمار ماموریت های اورژانس را به خود اختصاص داده اند.

معاون مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان البرز در پایان اعلام کرد: شهرستان کرج شامل کرج، اشتهارد و فردیس 22 پایگاه شهری و 12 پایگاه جاده ای دارد که پیش بینی می شود با راه اندازی شبکه های بهداشت فردیس و اشتهارد به ترتیب 5 و دو پایگاه از کل پایگاه های کرج جدا شود.