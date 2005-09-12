  1. فرهنگ و ادب
۲۱ شهریور ۱۳۸۴، ۱۵:۲۸

نماينده سه شاخه تئاتر ، پيش نويس "I.T.I " ايران را نوشتند

طرح پيش نويس اساس نامه " I.T.I " ايران توشط دكتر فرشيد ابراهيميان ، محمد يعقوبي و حميد مظفري ارائه شد.

"حميد مظفري" به خبرنگار تئاتر" مهر" در اين باره  گفت : سه پيش نويس ارائه شده مورد بررسي قرار گرفته و از ميان آن پيش نويس اصلي نوشته شده است  كه اكنون جهت ويرايش ادبي و اصلاحي در دست بررسي است.

وي يكي از علتهاي  تأخير در انجام امور" I.T.I "  توسط هيأت موسس راآماده نشدن پيش نويس دانست و افزود : يكي از عللي هم كه موجب شد تا كارهاي ما كند پيش برود ، مشغله كاري  و عدم حضور برخي از اعضاي هيأت موسس است ،اين دو ستان كه مسووليت را پذيرفته اند كمتر امكان حضور در جلسات ما را دارند و در واقع امور پيش نويس اساس نامه " I.T.I "  به جاي 10 نفر توسط 4 نفر از اعضاي اين هيأت در حال انجام است.

مظفري همچنين متذكر شد: به اين كه تاكنون " I.T.I "  ايران از وضعيت مشخصي برخوردار نبوده است .

