3 مدیرکل جدید در استانداری بوشهر معارفه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر صبح یکشنبه در آئین معارفه مدیران جدید استانداری بوشهر اظهار داشت: تلاش ما این است که از مدیرانی که تودیع می‌شوند در عرصه‌های دیگر از انها استفاده کنیم و همواره افرادی برای مسئولیت‌ها انتخاب می‌شوند که بتوانند کارایی لازم را داشته باشند.

وی با بیان اینکه سعی می‌کنیم همکاران خود را از بین نیروهای وزارت کشوری و افرادی که در فرمانداری‌ها و استانداری فعالیت داشته‌اند انتخاب کنیم، تصریح کرد: تلاش داریم افرادی انتخاب شوند که بتوانند به توسعه و پیشرفت استان کمک بکنند و شاهد خدمات دهی بیشتری به مردم باشیم.

استاندار بوشهر در این آئین مهرداد ستوده را به عنوان مشاور و مدیرکل حوزه استاندار معارفه کرد و با تقدیر از تلاش‌های سید اسماعیل موسوی در این مسئولیت، اضافه کرد: با توجه به حساسیت حوزه سیاسی، از تجربیات آقای موسوی در سمت مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری استفاده خواهیم کرد.

وی همچنین حجت الاسلام حسین رزمجو را به عنوان مدیر کل امور اجتماعی استانداری بوشهر منصوب کرد و بیان داشت: آقای هاشمی نیز در این مسئولیت تلاش‌های بسیاری داشته‌اند که از تجربیات ایشان در عرصه‌های دیگر استفاده خواهیم کرد.

سالاری در ادامه سید اسماعیل موسوی را به عنوان مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری بوشهر معارفه کرد و خاطرنشان ساخت: این حوزه دارای حساسیت بسیار زیادی است که امیدواریم با حضور ایشان بتوانیم به اهداف مورد نظر دست یابیم.

مهرداد ستوده مدیرکل جدید حوزه استاندار بوشهر در این آیین با تقدیر از تلاش استاندار بوشهر در راستای جوانگرایی و استفاده از نیروهای جوان، اظهار داشت: همه توان و تلاش خود را به کار خواهم گرفت تا پاسخی مناسب به این جوانگرایی استاندار بوشهر بدهیم.

حجت‌الاسلام حسین رزمجو مدیر کل جدید امور اجتماعی استانداری بوشهر با تاکید بر لزوم مشارکت و همراهی مردم در همه عرصه‌ها خاطرنشان ساخت: باید مسائل و امورات اجتماعی را به خوبی رصد کنیم و در راستای حل آنها تلاش کنیم.

لازم به ذکر است که در این ائین، مهرداد ستوده به عنوان مشاور و مدیرکل حوزه استاندار، حجت الاسلام حسین رزمجو به عنوان مدیر کل امور اجتماعی استانداری و سید اسماعیل موسوی به عنوان مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری بوشهر معارفه شدند و از مدیران پیشین تقدیر شد.