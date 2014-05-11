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۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۳:۰۹

نمایش "پاییز نگفته بود" به جشنواره تئاتر مقاومت راه یافت

نمایش "پاییز نگفته بود" به جشنواره تئاتر مقاومت راه یافت

شیراز - خبرگزاری مهر: نمایش " پاییز نگفته بود " نوشته رضا گشتاسب به بخش مسابقه هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت "فتح خرمشهر " راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش  به کارگردانی علی اکبر عبدیان و با همراهی پنج بازیگر توانمند فارسی  از میان 84 اثر صحنه ای و 50 اثر خیابانی به بخش مسابقه راه پیدا کرد.

این نمایش در مورد  جنگ و مسائلی که بعد از پایان جنگ برای خانواده ها به خصوص همسران شهدا به وقوع می پیوندد، است.

نمایش " پاییز نگفته بود " برگزیده جشنواره تئاتر استانی کهکیلویه و بویراحمد در بخش کارگردانی، نویسندگی ، بازیگری و طراحی صحنه است.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با همکاری اداره کل هنرهای نمایشی و انجمن هنرهای نمایشی کشور، با هدف خلق تجربه نوین و کشف افقهای تازه در عرصه تئاتر مقاومت،  سوم تا پنجم خردادماه سال ۹۳ هفدهمین جشنواره ملی تئاتر مقاومت " فتح خرمشهر" را در استان خوزستان برگزار می کند.

تجلیل از "سید محمود سجادی"

به همت حوزه هنری فارس از "سید محمود سجادی" پیشکسوت شعر کشور همزمان با سالروز ولادتش در شیراز تجلیل می شود.

دراین آیین که به منظور تجلیل از سال ها تلاش "سید محمود سجادی" در زمینه شعر و پژوهشگری برگزار می شود، لوح تقدیر ارسال شده از طرف رییس حوزه هنری کشور به این شاعر بلند آوازه اهدا می شود و علاوه بر آن پیشکسوتان شعر آیینی نیز به شعر خوانی می پردازند.

دراین آیین آخرین کتاب سجادی به نام "کتاب آخرین ایستگاه کجاوه  لیلی " که توسط انتشارات نوید گویی چاپ شده نیز با حضور ناشر رونمایی می شود.

سید محمود سجادی  متولد 22 ارديبهشت سال 1322 در اهواز است.

وی فارغ التحصيل دانشگاه اصفهان در رشته زبان و ادبيات انگليسي است و به عنوان اولین شاعری که درباره فلسطین شعر گفته، شناخته می شود.

آیین تجلیل از سید محمد سجادی  توسط حوزه هنری فارس و با همکاری اداره کتابخانه های عمومی شیراز 22 اردیبهشت ساعت 18 در کافه کتاب بچه های شیراز واقع در خیابان معدل برگزار می شود.

کد مطلب 2289483

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