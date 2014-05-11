هشت سفره خانه سنتی در چالوس تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدعلی طبری پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد: این واحدهای سنتی که برای مردم ایجاد مزاحمت می کردند و رسیدگی به شکایات آنها در دستور کار پلیس نظارت بر اماکن عمومی قرار گرفت.

وی بیان داشت: برای پیشگیری از جرایم همچنین طرح کنترل و نظارت مستمر بر فعالیت سفره خانه ها در دستور کار پلیس امنیت عمومی شهرستان قرار گرفته است.

سرهنگ طبری از مردم خواست تا با نظارت و دقت بیشتر و هوشمندانه، هرگونه موارد مشکوک در سفره خانه ها را به سامانه 110 اطلاع رسانی کنند.

شهرستان چالوس در غرب مازندران واقع شده است.