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۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۳:۲۷

سرهنگ طبری:

هشت سفره خانه سنتی در چالوس تعطیل شد

هشت سفره خانه سنتی در چالوس تعطیل شد

چالوس - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی چالوس از پلمپ هشت سفرخانه سنتی در شهرستان خبر داد و گفت: این واحدهای بنوعی محلی برای شیوع انواع جرم و بزهکاریهای اجتماعی بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدعلی طبری پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد: این واحدهای سنتی که برای مردم ایجاد مزاحمت می کردند و رسیدگی به شکایات آنها در دستور کار پلیس نظارت بر اماکن عمومی قرار گرفت.

وی بیان داشت: برای پیشگیری از جرایم همچنین طرح کنترل و نظارت مستمر بر فعالیت سفره خانه ها در دستور کار پلیس امنیت عمومی شهرستان قرار گرفته است.

سرهنگ طبری از مردم خواست تا با نظارت و دقت بیشتر و هوشمندانه، هرگونه موارد مشکوک در سفره خانه ها را به سامانه 110 اطلاع رسانی کنند.

شهرستان چالوس در غرب مازندران واقع شده است.

کد مطلب 2289493

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