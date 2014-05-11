سبب کار نماینده قم در دو و میدانی جوانان آسیا شد

علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: رقابت های دو و میدانی قهرمانی پسران جوان کشور که روزهای هجدهم و نوزدهم اردیبهشت ماه به میزبانی تهران در مجموعه ورزشی آزادی کرمانشاه برگزار شد ملاک اصلی انتخاب تیم ملی جوانان برای حضور در مسابقات قهرمانی سال 2014 آسیا بود.

وی ادامه داد: خوشبختانه دو و میدانی کاران قم در این رقابت‌ها خوش درخشیدند و با شایستگی توانستند چهار مدال رنگارنگ و با ارزش این دوره از مسابقات را به نام خود و هیئت دو و میدانی استان قم به ثبت برسانند و یکی از دوره های موفق حضور خود در این رقابت ها را تجربه کنیم.

رئیس هیئت دو و میدانی استان قم اضافه کرد: مهمترین دستاوردی که از رقابت های دو و میدانی قهرمانی پسران جوان کشور نصیب دو و میدانی قم شد، جواز حضور محمد سبب کار جوان ارزنده و شایسته دو و میدانی قم در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا بود.

وی یاد آور شد: رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی جوانان کشور که در مواد و رشته‌های مختلف برگزار شد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بود چون انتخابی تیم ملی برای اعزام به میادین برون مرزی به شمار می‌رفت و در آن برترین‌های کشور حضور داشتند و سبب کار در دو رشته عضو تیم ملی در مسابقات آسیایی شد.

رضایی بیان کرد: در واقع بر اساس برنامه ریزی انجام شده از سوی فدراسیون دو و میدانی کشورمان این دوره از مسابقات، آخرین مرحله رقابت‌های انتخابی تیم ملی دو و میدانی جوانان کشورمان برای حضور موفق و پرقدرت در مسابقات دو و میدانی قهرمانی جوانان آسیا بود، رقابت هایی که قرار است روزهای پایانی اردیبهشت ماه به میزبانی تایلند به انجام برسد.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده از سوی فدراسیون دو و میدانی شهر کرمانشاه میزبان مسابقات دو و میدانی جوانان ایران بود و بدین ترتیب رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی جوانان کشور که حکم انتخابی تیم ملی را نیز داشت به میزبانی استان کرمانشاه برگزار شد و در آن 6 دو و میدانی کار جوان و خوش آتیه به نمایندگی از هیئت دو و میدانی استان قم حضور یافتند.

رئیس هیئت دو و میدانی استان قم ابراز داشت: ورزشکار موفق تیم اعزامی هیئت دو و میدانی استان قم در ماده 400 متر مسابقات قهرمانی رده سنی جوانان کشور در کرمانشاه محمد سبب کار بود که بعد از کسب مدال نقره در پیکارهای رده سنی بزرگسالان آغاز فصل دو و میدانی کشور در تهران، این بار در کرمانشاه به مقام قهرمانی 400 متر دست یافت تا نخستین گزینه برای همراهی تیم ملی کشورمان در مسابقات دو و میدانی قهرمانی آسیا باشد، ضمن اینکه این دو و میدانی کار ارزنده در دو 400 متر با مانع نیز قهرمان کشور شد تا بدین ترتیب ضمن کسب دو مدال طلا جواز حضور در آسیا را نیز کسب کند.

