صندوق ذخیره فرهنگیان در لرستان راه اندازی می شود

گودرز کریمی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به زودی صندوق ذخیره فرهنگیان از سوی آموزش و پرورش لرستان در استان راه اندازی می شود.

وی با بیان اینکه در قالب این صندوق مزایا و تسهیلاتی در قالب قرض الحسنه به فرهنگیان استان پرداخت می شود گفت: طی ماههای آینده این صندوق در آموزش و پرروش لرستان راه اندازی می شود و در قالب آن هر معلم استان سهمی را با توجه به شرایط شغلی که دارد از این صندوق خواهد داشت.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود از ساماندهی معلمان پیش دبستانی استان خبر داد و گفت: بر اساس بخشنامه ای که از سوی وزارت آموزش و پرورش به ما ابلاغ شده معلمان پیش دبستانی که دارای مدرک لیسانس و سابقه کاری چهار سال در مدارس دولتی هستند ساماندهی می شوند.

کریمی فر تصریح کرد: همچنین معلمان دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم با سابقه کار پنج سال در مدارس دولتی و معلمان دارای مدرک تحصیلی دیپلم و سابقه کار هفت سال در مدارس دولتی نیز در قالب این طرح ساماندهی می شوند.

وی با تاکید بر اینکه این معلمان باید دارای کد "بگفا" باشند گفت: همچنین در قالب این طرح ساماندهی، معلمان باید در آزمونی که از سوی وزارت آموزش و پرورش برگزار می شود شرکت کنند که در صورت قبولی استخدام خواهند شد.