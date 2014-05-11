داوری بیش از 900 اثر ادبی در نخستین جشنواره ادبی شاهد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه‌ای نخستین جشنواره ادبی شاهد پیش از شهر امروز یکشنبه 21 اردیبهشت با حضور ناصر فیض دبیر هنری این جشنواره و لاله افتخاری دبیرکل کانون همبستگی فرزندان شاهد در حوره هنری برگزار شد.

در این نشست خبری ناصر فیض در سخنانی اظهار داشت: گاهی این تصور می‌شود که خانواده شهدا در یک حرکت مشخص که چیزی جز جنگیدن نیست، تلاش می‌کنند اما ما در این جشنواه تلاش داریم تا نشان بدهیم وقتی نان آور و سرپرست یک خانواده جانش را به کف دسش گذاشته و به میدان جنگ وارد می‌شود رقم زننده تاثیرات شگفتی در خانواده خود نیز هست که این جشنواره درصدد نمایش دادن آنهاست.

فیض افزود: بسیاری از خانواده‌های شهدا اهل هیاهو نیستند و دوست ندارند خیلی از موضوعات را نمایش دهند اما وظیفه ما و جشنواره ما این است که آنها را ببینیم و به دیگران نیز نشان دهیم.

وی در ادامه به بخش‌های جشنواره اشاره کرد و گفت: امسال و در نخستین دوره از جشنواره ادبی شاهد در بخش های شعر و داستان و قطعه ادبی و خاطره پذیرای آثار خانواده شهدا شدیم که در بخش شعر 450 اثر، در بخش داستان 301 اثر و در بخش قطعه و خاطره 151 اثر به دست ما رسید.

فیض افزود: بسیاری از جشنواره های ادبی نوپا در سال‌های نخست برگزاری خود دچار نوعی شهل انگاری هستند و امید دارند که در آینده بتوانند خود را ارتقاء دهند اما ما به حرمت خانواده شهدا از همان نوبت نخست برگزاری جشنواه سعی کردیم داورانی را برای بررسی آثار انتخاب کنیم که از برگزیدگان جشنواره‌های ادبی کشور بوده‌اند و با آثار خود جریان‌سازی کرده‌اند. بر همین اساس در بخش شعر امسال آقایان علیرضا قزوه، علی‌محمد مودب و جواد محقق داور جشنواره بوده‌اند. در بخش داستان نیز خانم راضیه تجار و نیز آقایان حسین فتاحی و کامران پارسی‌نژاد داور جشنواره بوده‌اند.

دبیر هنری نخستین جشنواره ادبی شاهد همچنین از برپایی کارگاه‌های شعر و داستان در حاشیه اختتامیه این جشنواره خبر داد.

همچنین در این نشست خبری، لاله افتخاری نیز در سخنانی اظهار داشت: بزرگداشت شهدا و خانواده شهدا بزرگداشت شعائر اسلامی است چرا که شهادت بابی است که به روی هر کسی باز نمی‌شود و به همین خاطر تمامی کسانی که در این جشنواره حاضر هستند باید باور داشته باشند که توفیقی ویژه نصیب آنها شده است.

افتخاری افزود: مقام معظم رهبری بارها در سخنانشان بر گسترش فرهنگ ایثار و شهادت تکیه کرده‌اند و ما نیز امید داریم تا از طریق این جشنواره و فعالیت هنری بتوانیم خود و خانواده‌هایمان را بیمه کرده و به هویت بخشی اجتماعی پیرامونمان نیز کمک برسانیم.

وی همچنین با اشاره به کانون همبستگی فرزندان شاهد گفت: کانون وظیفه دارد برای گسترش فرهنگ ایثار و شهادت از تمامی استعدادهای جامع درست بهره ببرد و به همین خاطر نیز محوریت نخستین جشنواره ادبی سراسری شاهد را همسران شهدا قرار داد که سابقه تجلیل از آنها در حدیثی از امام حسین(ع) روایت شده است.

یادآوری می‌شود نخستین جشنواره ادبی شاهد روز شنبه 27 اردیبهشت و در تالار اندیشه حوزه هنری برگزیدگان خود را معرفی خواهد کرد.