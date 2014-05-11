اولین ضد عفونی کننده بدون مواد شیمیایی تولید شد

حسین دخانی - مجری طرح ضدعفونی کننده های بدون مواد شیمیایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مواد ضد عفونی کننده بدون مواد شیمیایی به صورت اسپری برای اولین بار در ایران برای صنایع مختلف به تولید انبوه رسیده است.

وی با بیان اینکه عموما پاک کننده ها به دلیل پایه شیمیایی که دارند مضر هستند و اثرات آن برای انسان مضر است، گفت: به همین دلیل به فکر تولید ماده ای جهت ضد عفونی کردن مصارف مختلف و البته بدون مواد شیمیایی افتادیم.

وی اظهار داشت: اسپری تحت فشار چهار منظوره، برای سطوح ابزار آزمایشگاهی پزشکی، آرایشگاهی، صنایع غذایی و نیز اماکن عمومی خانگی، مسافرت، باشگاههای ورزشی کاربرد داشته و ضدعفونی کننده، خوشبو کننده، تمیز کننده، نرم کننده نیز در رایحه های مختلف تولید شده است.

دخانی از ویژگی ها و مزایای مصرف اسپری های ضدعفونی کننده، گفت: اسپری های ضد عفونی کننده خاصیت سازگاری با محیط زیست و قابلیت کاربرد در دامنه وسیعی از حرارت، فاقد ماده شیمیایی موثر بر طیف وسیعی از میکروارگانیسمها را دارد.

وی همچنین اذعان داشت: اسپری ضدعفونی کننده بدون مواد شیمیایی بی رنگ و بی طعم و با عدم ایجاد حساسیت و عوارض پوستی، فاقد سمیت سلولی، سریع الاثر بوده و دارای خاصیت ضد میکروبی سریع و پایدار و بدون نیاز به آبکشی بعد از مصرف است.

وی با بیان اینکه اسپری ضد عفونی کننده بدون پایه شیمیایی مشابه خارجی ندارد، عنوان کرد: استفاده اسپری ضد عفونی کننده ضرر و هیچ گونه تهدید کنندگی برای افراد ندارد.

دخانی در پایان گفت: از سال 1386 به شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان وارد شدیم و تا الان 6 اختراع را به ثبت رسانده ایم.