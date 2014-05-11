همایش "همای رحمت" در لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نادر قربانی مدیر کل امور اجتماعی استانداری لرستان ظهر یکشنبه در نشست حامیان ایتام و فرزندان معنوی با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب با نام "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" عنوان کرد: این نامگذاری یک شعار نیست بلکه یک عقیده، فرهنگ و تکلیف است.

وی عنوان کرد: ملت ایران این تکلیف و لبیک به ندای رهبری را در مبارزات صورت گرفته در جریان انقلاب و جنگ تحمیلی به انجام رسانده اند و اکنون باید برای سومین بار این تکلیف واجب را در راستای توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور انجام دهند.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود افزود: ایتام به عنوان سرمایه ها و ذخیره های انقلاب باید قدر خود را بدانند و پاسخ اعتماد حامیان که حتی در سخت ترین شرایط نیز در کنارشان بوده اند را به خوبی بدهند.

قربانی با بیان اینکه عزت واقعی از آن حامیان ایتام است تصریح کرد: پیامبر گرامی اسلام (ص) با کمک و حمایت از ایتام و نیازمندان اسلام را بر جهان سیطره داد و بنیانگذار کبیر انقلاب نیز با الگوگیری از این مهم انقلاب اسلامی ایران را شکل داد چرا که انقلاب اسلامی ایران حاصل لطف الهی و حمایت مستضعفان بود.

وی در ادامه ایتام را فرزندان راستین انقلاب اسلامی معرفی کرد و بیان داشت: وظیفه همه است که در هر جا و هر مسئولیتی که قرار داریم با همفکری و همکاری با کمیته امداد تکیه گاه و حامی یتیمان باشیم.

700 هزار حامی از ایتام کشور حمایت می‌کنند

معاون اداره كل امور حمايت‌هاي اجتماعي کميته امداد امام خميني(ره) هم در این همایش گفت: بیش از 700 هزار حامی از ایتام کشور حمایت می‌کنند.

آذر اسماعیلی با بیان اینکه الگو و سمبل طرح اکرام ایتام سیره علوی بوده است، اظهار داشت: فرهنگ اکرام ایتام و انفاق در دین مبین اسلام جزء مبانی اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: خداوند مقدر فرموده است که نیازهای افتادگان، ایتام و فقرا به دست خود مردم حل شود.

معاون اداره كل امور حمايت‌هاي اجتماعي کميته امداد امام خميني(ره) در ادامه سخنان خود از وجود بیش از هزار حامی ایتام در خارح از کشور خبر داد و تصریح کرد: اکرام و انفاق مرزهای جغرافیایی و شرایط سنی نمی‌شناسد به نحوی که در حال حاضر کوچکترین حامی ما نوزادی است که هنوز متولد نشده و کمک های وی توسط خانواده اش پرداخت می‌شود.

وی افزود: کمیته امداد امام خمینی(ره) توفیق خدمت رسانی به یک میلیون و 700 هزار خانوار در کشور را به صورت مستمر دارد و در عین حال دو تا چهار میلیون نفر از خدمات حوزه درمان معیشتی و خدماتی این نهاد استفاده می‌کنند.

اسماعیلی با بیان اینکه در حال حاضر 700 هزار حامی سرانه 25 هزار تومانی در اختیار ایتام قرار می دهند گفت: 57 درصد این حامیان را فرهنگیان و 13 درصد را تجار و صاحبان مشاغل آزاد تشکیل می دهند.

معاون اداره كل امور حمايتهاي اجتماعي کميته امداد امام خميني(ره) یادآور شد: سال گذشته 350 هزار مورد مکاتبه بین فرزندان معنوی و حامیان صورت گرفته که موجب افزایش صمیمیت و ارتباط عاطفی فرزندان و حامیان می شود.

وی افزود: سرانه دریافتی کمک نقدی ایتام از حامیان ماهانه 90 هزار تومان است که این رقم دو برابر مستمری پرداختی دولت به ایتام محسوب می شود.

در پایان این همایش با اهدای لوح تقدیر از حامیان ایتام تجلیل و همچنین به ایتامی که همنام مولای متقیان علی (ع) بودند هدایایی اهدا شد.