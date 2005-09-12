آتش سوزي 8 خودرو در تهران

به گزارش خبرگزاري مهر ، در جريان وقوع 61 حريق و حادثه روز گذشته در تهران ، يك كشته ، 7 مجروح و بيش از 292 ميليون ريال خسارت مالي به بار آمد .

ماموران آتش نشاني تهران بزرگ در جريان عمليات امدادي در 31 مورد آتش سوزي و 30 حادثه مختلف ، توانستند 9 شهروند را كه در معرض خطر قرار گرفته بودند ، نجات دهند .

در حوادث روز گذشته يك مرد بر اثر بروز حادثه رانندگي جان خود را از دست داد و 5 شهروند تهراني نيز طي دو تصادف مجروح شدند .

بنابرهمين گزارش ، در شبانه روز گذشته 8 دستگاه وسيله نقليه ، 6 نقطه از معابر شهري ، 4 واحد مسكوني ، منطقه از فضاي سبز شهري ، دو مغازه و چند مكان ديگر طعمه حريق شدند كه اين آتش سوزي ها با تلاش ماموران آتش نشان مهار و خاموش شدند .

در مجموع عمليات هاي صورت گرفته ، 398 آتش نشان با بكارگيري 124 دستگاه خودروي ايمني و آتش نشاني به مدت 27 ساعت و 33 دقيقه عمليات اطفايي و امدادي انجام دادند .