به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی كميته ملی پارالمپيك، در نشست صبح امروز كه امير ماندگاری فرد (دبير كل)، سيد عليرضا حسينی (رئيس ستاد)، مجتبی قربان حسنی (دبير فدراسيون ورزش‌های جانبازان و معلولان)، محمد مظلومی (رئيس فدراسيون ورزش های نابينايان و كم بينايان)، دكتر بهروز برجسته، دكتر بهمن زند، علي‌اصغر هادی‌زاده، هادی رضايی، قربانعلی فرجی، دكتر واعظ موسوي، محمد كشاورز، احمد رضايی و خانم دكتر بتول مشرف جوادی به عنوان اعضای ستاد بازی های پاراآسیایی 2014 اينچئون حضور داشتند مصوبات جلسات قبلی ستاد درباره ساخت كليپ های مرتبط با اعزام كاوران ورزشی ايران پيگيری شد.



در ادامه اين نشست نيز موضوعات مختلف از جمله برگزاری كلاس های آموزشی ويژه تيم های اعزامي، مراحل اعزام و توافق با يك شركت هواپيمايی براي پرواز اختصاصی، پرداخت تنخواه جهت تامين هزينه های جاری فدراسيون های مرتبط، ارزشيابی اردوها توسط متخصصين و كارشناسان، تدوين و تكميل شناسنامه های پزشكی ورزشكاران اعزامی، ارسال مدارك مربيان اعزامی و مراحل ثبت نام اوليه كليه ورزشكاران به صورت ويژه و مفصل بحث و تبادل نظر شد.



در اين نشست همچنين درباره حضور تيم تنيس با ويلچير ايران در بازيهای آسيايی اينچئون و پيشنهاد انجمن مربوطه مجددا بعد از نشست كارشناسی اخير، نظر خواهی شد. در پايان تك تك اعضا، به ارائه گزارش از فعاليت‌های خود پرداختند.



گفتنی است دومین دوره بازی‌های پاراآسیایی، طی روزهای 26 مهر تا 2 آبان ماه سال جاری در اینچئون کره جنوبی برگزار می‌شود. این مسابقات در 23 رشته ورزشی برپا خواهد شد.