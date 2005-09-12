۲۱ شهریور ۱۳۸۴، ۱۳:۳۱

كميسيون صنايع و معادن لايحه جرايم رايانه اي را بررسي مي كند

كميسيون صنايع و معادن بعد از تعطيلات مجلس ، لايحه جرايم رايانه اي را مورد بررسي قرار مي دهد .

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر،كميسيون صنايع و معادن به عنوان يك كميسيون فرعي اين لايحه را بعد از تعطيلات مجلس مورد بررسي قرار مي دهد تا با تصويب هرچه زودتر آن حق و حقوق استفاده كنندگان از رايانه حفظ شود .

براساس اين گزارش ، حق كپي رايت ، كپي نرم افزارهاي رايا نه اي ، لوح فشرده و ... از مهمترين جرايم رايانه اي محسوب مي شود .

 اين گزارش مي افزايد : هنوز جزييات اين طرح مشخص نيست اما  ايران از جمله كشورهايي است كه در آن هنوز جرايم رايانه اي كه مهمترين آن كپي رايت است برقرار نشده  و عليرغم اينكه در چند سال اخير بارها درباره آن بحث و گفت وگوهايي شده  اما هنوز درباره آن مجلس تصميم قاطعي نگرفته است كه پيش بيني مي شود  مجلس پس از تعطيلات نسبت به تصويب اين لايحه تصميم قطعي بگيرد .

کد مطلب 228961

