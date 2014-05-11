اعتبارات ستاد مبارزه با مواد مخدر به طور استانی تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد ابراهیمی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح اولین مرکز توانمند سازی و جامعه پذیری معتادین بهبود یافته در پاسخ به سئوالات خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت اعتبارات این ستاد در سال جاری افزود: سال گذشته حدود 500 میلیون تومان به بهزیستی و حدود 600 میلیون تومان نیز به دانشگاه علوم پزشکی دادیم.

وی ادامه داد: در سال گذشته حدود یک میلیارد و 700 میلیون تومان در بحث ستاد مبارزه با مواد مخدر استان فارس هزینه شده بود.

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر فارس با اشاره به اینکه زمانیکه اعتبارات استانی باشد نظارت ها را بیشتر می کنیم، گفت: در سال جاری نظارت بر روند هزینه کرد اعتبارات را بیشتر می کنیم و تمامی دستگاه هایی که اعتباری از ما می گیرند باید گزارش عملکرد بدهند.

ابراهیمی تصریح کرد: در سال جاری یک تفاهم نامه نیز با صدا و سیما داریم که چندین برنامه در خصوص پیشگیری از اعتیاد آماده و پخش کنند.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه دومین مرکز بزرگ نگهداری از معتادین در شیراز راه اندازی می شود، گفت: با توجه به کمک دو میلیارد تومانی شورای شهر شیراز مرکزی در جهت نگهداری از معتادین در شیراز با ظرفیت 700 نفر راه اندازی می شود.

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر فارس یادآور شد: در ایام نوروز سال 93 با هماهنگی دستگاه های مختلف 751 نفر از معتادین پر خطر در سطح شهر شیراز جمع آوری شدند و تاکنون نیز از آنها نگهداری می شود.