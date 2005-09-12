اسامي راه يافته گان به نمايشگاه دومين جايزه عكاسي مطبوعاتي كاوه گلستان منتشر شد

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، بنا براعلام دبيرخانه جايزه، ازميان 294 شركت كننده اين دوره آثار87نفربه بخش نمايشگاه راه يافت كه چهارنفرازاين افراد درروز14آبان ماه به عنوان نفرات برترسه بخش تك عكس - گزارش تصويري واستعداد جوان معرفي وجايزه يك ميليون توماني وتنديس جايزه را به خود اختصاص خواهند داد. دراين دوره بنا به نظرقاطع هيات داوران وموافقت دبيرجايزه ، بخش گزارش تصويري دوبرگزيده دارد كه برخلاف روال معمول كه جايزه بين نفرات برگزيده نصف مي شود ، هردوبرگزيده ، جايزه يك ميليون توماني وتنديس جايزه را به خود اختصاص خواهند داد و10نفرديگرمورد تقديرقرارخواهند گرفت .

بنا به اين گزارش راه يافتگان به مرحله نهايي را 74مرد و13زن تشكيل مي دهند كه ازاين تعداد 73 نفرازتهران و14نفرازشهرستان هستند .

هيات داوران از927عكس دربخش تك عكس خبري 98عكس واز326 مجموعه عكس دربخش گزارش تصويري 14مجموعه عكس را به عنوان آثاربرتربرگزيدند .

اسامي راه يافتگان به نمايشگاه دومين جايزه عكاسي مطبوعاتي كاوه گلستان ومشروح گزارش دبيرخانه ازمراحل اجرائي درسايت جايزه كاوه گلستان به نشاني اينترنتي www.golestanaward.com/news.php در دسترس است .