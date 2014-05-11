به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر عظمائي یکشنبه با اعلام اين خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هر چند سال گذشته با مشکلات بسیاری از جمله رکود اقتصادی و شرایط ناشی از تحریم روبرو بودیم اما بخش تجارت استان با مشخصه حضور پررنگ بخش خصوصي در صادرات كالا و خدمات، رشد چهار درصدي را تجربه کرد.

وي با اشاره به حضور چشمگیر هیات های اقتصادی و تجاری خارجی در استان تصریح کرد : نكته بارز فعاليت هاي تجاري استان در سال گذشته، توسعه مراودات با طرف هاي خارجي در قالب هيئتهاي تجاري اعزامي و پذيرفته شده بود بطوریکه بيشترين تبادل هيات هاي بازرگاني با طرف هاي تجاري آذربايجان شرقي در سال هاي گذشته مربوط به سال 92 است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با اشاره به تركيب سبد صادرات استان ابراز داشت: سهم كالاهاي صنعتي در سبد صادرات استان همچنان به رشد خود ادامه داده و به 40 درصد در سال 92 رسيد كه این رقم در سال قبل از آن 37 در صد بوده است.

وي اظهار داشت: ارزش صادرات غیرنفتی طی سال گذشته دو هزار و 133میلیون دلار و از لحاظ وزنی معادل دو میلیون و 234 هزار تن بوده كه با توجه به شرایط اقتصادی و مسیر بهبود و ارتقا شاخص هاي صادراتي در دولت يازدهم، امید است اين رقم در سال جاري نیز افزايش یابد.