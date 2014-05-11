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۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۵:۱۵

افتتاح اولین خانه میان راهی ساختاریافته کشور

افتتاح اولین خانه میان راهی ساختاریافته کشور

مدیرعامل جمعیت خیریه تولد دوباره از افتتاح اولین خانه میان راهی ساختار یافته کشور در شیراز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه اولین خانه میان راهی ساختاریافته کشور توسط جمعیت خیریه تولد دوباره و با کمک سازمان بهزیستی کشور و سازمان بهزیستی استان فارس در شیراز راه‌اندازی شد.

مدیرعامل جمعیت خیریه تولد دوباره درباره این خانه میان راهی گفت: این خانه ۳۰ نفر گنجایش دارد و به معتادانی که مراحل اولیه درمان را طی کرده‌اند و توانایی بازگشت به اجتماع را ندارند، خدمات می‌دهد. منابع مالی راه‌اندازی این خانه میان راهی از طریق سازمان بهزیستی تأمین‌شده است.

عباس دیلمی زاده ادامه داد:  خانه‌های میان راهی  از معتادان در حال بهبودی تا مدتی حمایت می‌کند و امکانات اولیه زندگی را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد تا آن‌ها کم‌کم اجتماع‌پذیر شوند و بتوانند شغلی برای خود پیدا کنند.

به گفته او اولین پروتکل خانه‌های میان راهی ۵ سال پیش توسط جمعیت خیریه تولد دوباره طراحی شد و از آن زمان این جمعیت بسیار تلاش کرد تا بتواند حمایت‌های لازم برای راه‌اندازی این خانه‌ها را دریافت کند. به همین منظور این سازمان مردم‌نهاد در جلسات مختلف در رابطه با علت و چرایی راه‌اندازی خانه‌های میان راهی بسیار اطلاع‌رسانی کرد و اکنون خرسند است که تلاش‌هایش به بار نشسته و سازمان بهزیستی تصمیم گرفته است خانه‌های میان راهی را در کشور راه‌اندازی کند

کد مطلب 2289635

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