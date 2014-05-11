افتتاح اولین خانه میان راهی ساختاریافته کشور

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه اولین خانه میان راهی ساختاریافته کشور توسط جمعیت خیریه تولد دوباره و با کمک سازمان بهزیستی کشور و سازمان بهزیستی استان فارس در شیراز راه‌اندازی شد.

مدیرعامل جمعیت خیریه تولد دوباره درباره این خانه میان راهی گفت: این خانه ۳۰ نفر گنجایش دارد و به معتادانی که مراحل اولیه درمان را طی کرده‌اند و توانایی بازگشت به اجتماع را ندارند، خدمات می‌دهد. منابع مالی راه‌اندازی این خانه میان راهی از طریق سازمان بهزیستی تأمین‌شده است.

عباس دیلمی زاده ادامه داد: خانه‌های میان راهی از معتادان در حال بهبودی تا مدتی حمایت می‌کند و امکانات اولیه زندگی را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد تا آن‌ها کم‌کم اجتماع‌پذیر شوند و بتوانند شغلی برای خود پیدا کنند.

به گفته او اولین پروتکل خانه‌های میان راهی ۵ سال پیش توسط جمعیت خیریه تولد دوباره طراحی شد و از آن زمان این جمعیت بسیار تلاش کرد تا بتواند حمایت‌های لازم برای راه‌اندازی این خانه‌ها را دریافت کند. به همین منظور این سازمان مردم‌نهاد در جلسات مختلف در رابطه با علت و چرایی راه‌اندازی خانه‌های میان راهی بسیار اطلاع‌رسانی کرد و اکنون خرسند است که تلاش‌هایش به بار نشسته و سازمان بهزیستی تصمیم گرفته است خانه‌های میان راهی را در کشور راه‌اندازی کند