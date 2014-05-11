توسعه جاده ها بسیاری از مشکلات را درحوزه های مختلف حل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید زمانیان پیش از ظهر یک شنبه در جریان بازدید اعضای کمسیون عمرانی مجلس شورای اسلامی از پروژه جاده گورمیزه شهرستان اردل با بیان اینکه جاده گورمیزه به 60 درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است، اظهار داشت: در سال جاری سه میلیارد اعتبار تخصیص داده شده است که یک میلیارد آن اعتبار استانی و دو میلیارد اعتبار ملی می باشد.

وی تصریح کرد: 30 میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا این جاده به بهره برداری کامل برسد که در صورت تخصیص اعتبار این کار تا چهارسال آینده تحقق خواهد یافت.

زمانیان ادامه داد: با تکمیل شدن این جاده ترافیک ایذه به خوزستان و کارون چهار کاهش خواهد یافت.

نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی این جاده را یک از مهم ترین جاده های ارتباطی استان دانست و یادآور شد: لازم است هرچه سریعتر مشکلات این جاده پیگیری و حل شود.

وی با بیان اینکه توسعه جاده ها بسیاری از مشکلات در حوزه های مختلف در چهارمحال و بختیاری را حل می کند، عنوان کرد: استان هم اکنون در بسیاری نقاط جاده مناسب ندارد و باید پروژه های نیمه تمام جاده ای در این استان به اتمام برسد.

وی تاکید کرد: توسعه جاده ها می تواند استان را در حوزه های مختلف مانند اشتغال و ورود مسافر و توسعه گردشگری موثر باشد.