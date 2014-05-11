انتشار کتاب «بودن» به قلم کاشینسکی

به گزارش خبرنگار مهر، نشر آموت رمان «بودن» نوشته یرژی کاشیسنکی نویسنده لهستانی آمریکایی را با ترجمه مهسا ملکمرزبان منتشر کرد. این کتاب که همزمان با روز پایانی نمایشگاه بینالمللی کتاب روانه بازار شد، از تازهترین ترجمههای ملکمرزبان به شمار میرود که پروسه کسب مجوز انتشار آن نزدیک به شش ماه طول کشیده است.
رمان «بودن» درباره باغبانی 40 ساله است که بعد از مرگ صاحبکارش مجبور به ترک محلی که در آن کار کرده، میشود. اما چون این باغبان پیش از آن هیچگاه از محل کارش خارج نشده، مواجههاش با جهان بیرون برایش عجیب است و از سوی دیگر برای مردم نیز دیدن و صحبت کردن با این فرد عجیب است با این حال و در نهایت باغبان بر اثر یک اتفاق، وارد خانه یکی از بزرگان شهر میشود و در آنجا میماند.
رمان «بودن» داستانی تأثیرگذار و توام با فضایی متفاوت در کارنامه کاری کاشینسکی به شمار میرود. یرژی کاشینسکی فیلمنامه این رمان را نیز پس از انتشار آن تالیف کرده و هال اشبی بر اساس آن فیلمی با عنوان«آنجا بودن» را در سال 1979 ساخت. در این فیلم پیتر سلرز آخرین بازی زندگیاش را با ایفای نقش این باغبان انجام داده است.
نشر آموت این کتاب را در 112 صفحه و با قیمت 6 هزار تومان منتشر کرده است.
نظر شما