كردستان در ارديبهشت سال 88 زيباترين جلوه اميد، نشاط و مهرباني را به نمايش گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي كردستان همزمان با سالروز سفر رهبر معظم انقلاب اسلامي به استان كردستان آورده است: کردستان عزیز در اردیبهشت ماه سال 88 یکی از زیباترین جلوه های عشق و صمیمیت، امید و نشاط، برادری و مهربانی را به نمایش گذاشت و روح تازه ای در کالبد جان مشتاقان دمید. آسمان نیز به شوق وصال یار اشک شوق بر زمینیان جاری ساخت تا دشت و دمن این دیار برای استقبال یار دیرینش با تن پوش سبز بهاری وگلهای لاله وشقایق جلوه گری کند.

در ادامه اين اطلاعيه آمده است: اکنون پنج سال است که سرزمین قهرمان و مردم رشید کردستان به خود می بالند که هشت روز میزبان مردی از سلاله پاک رسول اکرم (ص)بودند و از هر گوشه وکنارش شور، بزم واحساس وصل یار به گوش می رسد. استقبال حماسی و شورانگیز و کم نظیر مردم مؤمن، غیور و خونگرم استان کردستان از ولی امر مسلمین حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی جلوه ای از اتحاد، ایمان، وفاداری و هوشیاری ملت بزرگ ایران بود.

به اطلاع مردم شریف و همیشه در صحنه استان کردستان و به ويژه مردم خونگرم و مهمان نواز سنندج می رساند به شکرانه حضور تاریخی ولی امر مسلمین جهان در استان و به منظور گرامیداشت آن حماسه وصف ناشدنی، مراسم پنجمین سالروز سفر تاریخی مقام عظمای ولایت ورهبری به استان کردستان با شکوه وعظمت هر چه تمامتر برگزار می گردد.

از اقشار مختلف مردم دعوت به عمل می آید تا با حضور سبز و ارزشمند خود در این مراسم ضمن تجدید میثاق با مقام معظم رهبری سپاسگزار و شاکر نعمات بی پایان ذات ربوبی باشند.

زمان برگزاري اين مراسم، روز دوشنبه 22 ارديبهشت ماه ساعت 10 صبح در صحن جدید مسجد جامع سنندج است.