عزم بهره گیری از همه ظرفیت ها برای تحقق مطالبات مردم/ لزوم اجرای طرح سلامت دریا

به گزارش خبرنگار مهر، خداداد قنبرزاده ظهر یکشنبه در نشست مشترک با بخشدار مرکزی رودسر با بیان اینکه بخشداری و شهرداری هر دو بر این اصل اعتقاد دارند که باید از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در منطقه به خوبی بهره گیری شود.

وی در ادامه نتیجه این سرمایه گذاری در ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری را تاثیر گذار دانست و اظهارداشت: رودسر ازظرفیت های بی بدیلی برای سرمایه گذاری برخوردار است.

شهردار رودسر با اشاره به آغاز اجرای طرح های سلامت دریا از ایجاد اجرای فضای مناسب برای بهره مندی مردم از سواحل در این شهر خبر داد و گفت: با این هدف شهرداری و شورای اسلامی شهر با ایجاد زیرساخت های مناسب شرایط و بستر را برای ورود مسافران و مهمانان در منطقه فراهم خواهند کرد.

وی همچنین با بیان اینکه شهرداری علاوه بر طرح های عمرانی به بحث فرهنگی نیز توجه ویژه دارد، افزود: در کنار اجرای طرح سلامت دریا شهرداری نسبت به ایجاد امکانات فرهنگی نیز اقدام خواهد کرد.

بخشدار مرکزی رودسر نیز در این نشست با اشاره به مزیت ها و توانمندی های این بخش در حوزه های مختلف به ویژه حوزه گردشگری و کشاورزی گفت: توجه به این دو امر مهم به طور قطع باعث توسعه در سایر بخش ها خواهد شد و تلاش بر اینکه با بهره گیری از خرد جمعی این ظرفیت ها را به فعلیت در آوریم.

رحمت الله پسند در ادامه این نشست با بیان اینکه توسعه همه جانبه منطقه مستلزم سرمایه گذاری در بخش های مختلف است، یادآورشد: تمام تلاش بر اینکه از بخش خصوصی برای تحقق این امر بهره گیری کنیم و در این راستا این بخشداری از هیچ تلاشی برای حمایت از بخش خصوصی فروگذار نخواهد کرد.