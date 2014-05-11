به گزارش خبرنگار مهر، قند، نبات، باقلوا، قطاب، پشمك، حلوا ارده، فالوده يزدي و... اينها اسامي چند مورد از خوراكي‌هاي مرسوم و البته سوغات يزد است، خوراكي هايي كه حتي بردن نام آنها كام را شيرين مي كند.

سوغاتي‌هايي كه نام يزد را از شهر شيريني به شهر ديابتي‌ها تغيير داده و بيماري ديابت را به تدريج وارد ژن يزدي‌ها كرده است.

در باور بسياري از مردم، حاجي خليفه‌ها يا همان قنادها، سهم مهمي در ديابتي شدن مردم يزد دارند اما واقعيت آن است كه اكنون ديگر حاجي خليفه‌ها، نقش چنداني در انسوليني شدن مردم اين ديار ندارند.

گرچه اكنون بر اساس آمار موجود و پيش‌بيني‌هايي كه از سوي محققان و پزشكان يزدي در مورد آمار ديابت مي‌شود، بايد 100 هزار بيمار ديابتي در استان يزد داشته باشيم اما واقعيت آن است كه سبك زندگي بيش از باقلوا و قطاب و نبات، در ابتلاي مردم يزد به ديابت موثر بوده است.

سبك زندگي ديابت را وارد ژن يزدي‌ها كرده‌است

شايد در گذشته، حداقل سه دهه پيش، مي‌شد گفت كه يزدي‌ها به دليل استفاده زياد از شيريني جات به بيماري ديابت مبتلا مي‌شوند اما اكنون شرايط تغيير كرده و ديگر شيريني هاي يزدي دخالتي در ابتلاي مردم به اين بيماري مزمن ندارند.

رئيس كلينيك ديابت استان يزد در اين زمينه به خبرنگار مهر گفت: باور بسياري از مردم اين است كه چون يزدي ها شيريني زياد مي خورند، مبتلا به ديابت مي‌شوند اما واقعيت آن است كه شيريني ها ديگر تاثير چنداني در ابتلا به اين بيماري ندارند و عوامل ديگري در اين زمينه دخيل هستند.

دكتر سيد محمدرضا آقايي ميبدي عنوان كرد: تغيير سبك زندگي، استفاده بسيار محدود از ميوه ها و سبزيجات، استرس و... عامل اصلي شيوع ديابت در استان يزد است و اين امر سبب شده ديابت وارد ژن يزدي‌ها شود و بسياري از افراد مبتلا اكنون به صورت ژنتيكي و ارثي مبتلا به ديابت مي شوند.

وي خاطرنشان كرد: پيش بيني ما اين است كه در استان يزد از هر پنج نفر، دو نفر مبتلا به ديابت هستند و البته بسياري از اين افراد از بيماري خود بي‌اطلاعند.

بي‌اطلاعي از بيماري اصلي ترين تهديد در ديابت است

آقايي ميبدي يكي از خطرناكترين مسائل در بيماري ديابت را بي‌اطلاعي از اين بيماري دانست و بيان كرد: بسياري از مبتلايان به ديابت از بيماري خود هيچ اطلاعي ندارند و هرگز نيز براي تست و مشاوره به جايي مراجعه نكرده اند و متاسفانه اغلب زماني متوجه بيماري خود مي شوند كه آسيب هاي جدي به بدن وارد كرده است.

وي با ارائه آماري در مورد بيماري ديابت در كشور و دنيا عنوان كرد: در دنيا در هر دقيقه 12 نفر به ديابت مبتلا مي شوند و در هر ثانيه يك نفر به خاطر ديابت از دنيا رفته است.

آقايي ميبدي ادامه داد: بعد از حوادث، ديابت دومين علت نابينايي و قطع پا در جهان به شمار مي رود ضمن اينكه ديابت از نخستين علت هاي نارسايي كليه در جهان است.

وي هزينه اي كه سالانه در دنيا به درمان ديابت اختصاص مي يابد را يك ميليارد دلار اعلام كرد و افزود: يك هفتادم اين رقم در كشور ما هزينه مي شود.

ديابت از جمله بيماري‌هايي است كه تبعات و بيماري هاي ديگري را به دنبال خود مي‌آورد و بسيار نامحسوس و خزنده، همه سيستم بدن انسان را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

چربي خون وابستگي شديدي به ديابت دارد

بعضي باورهاي غلط و خودسري هاي درماني نيز توانسته به پررنگتر شدن اين آسيب ها دامن بزند.

يكي از متخصصان غدد در اين زمينه به خبرنگار مهر گفت: چربي خون و ديابت اغلب به يكديگر وابسته هستند و بيشتر افرادي كه دچار ديابت مي‌ شوند، از چربي خون نيز رنج مي برند.

دكتر مسعود رحمانيان عنوان كرد: ناتواني هاي جنسي نيز اغلب به دنبال بيماري ديابت بروز مي كند و بسياري از ديابتي ها چند سالي كه از بروز بيماري آنها بگذرد، در زمينه مسائل جنسي دچار مشكل مي شوند كه البته اغلب آنها اشاره اي به اين موضوع نزد پزشك خود نمي كنند يا به طور كل نمي دانند كه ديابت اين آسيب را به آنها وارد كرده است.

داروهاي گياهي جايگزين داروهاي اصلي ديابتي ها نشود

وي در مورد داروهاي گياهي نيز بيان كرد: افراد ديابتي نبايد داروهاي گياهي را بدون نظر متخصص اين امر استفاده كنند و بايد حتما نظر متخصصان طب سنتي را نيز در اين زمينه جويا شوند اما اگر مصرف داروهاي گياهي را آغاز كردند، به هيچ وجه نبايد آن را جايگزين داروهاي اصلي خود كنند.

رئيس مركز تحقيقات ديابت استان يزد نيز عنوان كرد: مصرف مواد مخدر نيز يكي از مواردي است كه به غلط عده اي گمان مي كنند استفاده از آن، در كاهش قند خون آنها تاثيرگذار است.

باور غلط كاهش قند خون به دنبال استفاده از مواد مخدر

وي افزود: عده اي معتقدند زماني كه به عنوان مثال، از ترياك استفاده مي كنند، قند خون آنها كاهش مي يابد در حالي كه اينگونه نيست و هر حركتي كه متابوليسم بدن را بالا ببرد، قند خون را به طور مقطعي كاهش مي دهد اما استفاده از مواد مخدر، بدترين شيوه براي كاهش مقطعي قند خون است زيرا تبعات بسيار بدي به دنبال دارد.

از آنجا كه ديابت در استان يزد به يكي از شايع ترين بيماري هاي مزمن تبديل شده و گستره جمعيتي آن بسيار قابل توجه است، وجود مركزي براي تحقيقات، آموزش، كنترل، پيشگيري و درمان ديابت در گروه هاي سني مختلف احساس مي شد.

در شرايطي كه از كودكان سه چهار ساله تا افراد 75 ساله درگير بيماري ديابت هستند، به تازگي كلينيك تخصصي ديابت در استان يزد راه اندازي شده كه اين كلينيك شامل تمامي بخش هاي مورد نياز در زمينه تحقيقات، آموزش، پيشگيري، كنترل و درمان است.

در حال حاضر 16 هزار پرونده فعال در اين مركز ساماندهي شده اما فراخواني براي كليه مردم استان يزد براي حضور در اين كلينيك ارائه شده است.

همه اقشار مردم مي توانند با هزينه اي كمتر از سه هزار تومان براي مشاوره و نه آزمايش ديابت به اين مركز مراجعه كنند.

راه‌هاي پيشگيري و درمان و ايجاد فضايي براي اميدواري بيماران ديابتي انسوليني در اين مركز به طور ويژه دنبال مي شود براي آنكه بيماران ديابتي بدانند كه انسولين پايان راه نيست، آغازي براي زندگي دوباره و بازگرداندن افراد ديابتي به زندگي عادي است.