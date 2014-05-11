 موفقیت ایران در کاهش میزان مرگ و میر مادران ستودنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمت هولکی اوز ظهر یکشنبه در مراسم رونمایی از چهار گزارش پژوهشی- جمعیتی با محوریت جوانی، سالمندی، مهاجرت و زنان سرپرست خانوار که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد،گفت: صندوق جمعیت سازمان ملل از ابتدای برنامه مشترک خود با دانشگاه تهران که از سال 2012 آغاز شده و تا سال 2016 میلادی ادامه دارد، چهار محور یاد شده را با دانشگاهیان و اندیشمندان مورد بحث قرار داده و حمایت های مالی آن را نیز عهده دار شده است.

وی افزود: قرار است صندوق جمعیت سازمان ملل برای فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه زنان سرپرست خانوار با معاونت امور زنان و خانواده و فعالیت در حوزه سالمندی با وزارت کار رفاه و امور اجتماعی همکاری داشته باشد.

به گفته این مقام مسوول، پنجمین برنامه کشوری جمهوری اسلامی و صندوق جمعیت سازمان ملل با هدف تقویت ظرفیت ملی برای گردآوری، تجزیه و تحلیل، انتشار و استفاده از داده های جمعیتی تفکیک شده به منظور تصمیم گیری ، تدوین سیاست های مبتنی بر شواهد و مدارک ، برنامه ریزی و پایش دستاورهای ملی در زمینه شاخص های مرتبط با اهداف توسعه هزاره (MDG) و برنامه عمل کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه برگزار می شود.

اوز با اشاره به موفقیت های ایران در زمینه کاهش مرگ و میر مادران آن را ستود و اظهار امیدواری کرد که این کشور در زمینه چهار مساله نوظهور سالمندی، زنان سرپرست خانوار، مهاجرت و شهر نشینی و جوانان نیز دستاورهای خوبی کسب کند.

وی ادامه داد: خوشبختانه ایران به موقع متوجه مواجهه با این مسائل شد.

همچنین حسین محمودیان استاد دانشگاه و پژوهشگر جمعیت توضیح داد: دوره اول فعالیت دانشگاه تهران با صندوق جمعیت سازمان ملل از سال 2005 آغاز شد .

وی با بیان اینکه دوره پنجم این همکاری ها از سال 2012 با هدف تقویت مسائل آموزشی و پژوهش مسائل جمعیت شناسی آغاز شده است، افزود: سالمندی، مهاجرت و شهر نشینی، جوانان و زنان سرپرست خانوار چهار موضوعی است که در این مرحله ازفعالیت ها مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته محمودیان، قرار است فعالیت های آتی و مشترک این دو نهاد بیشتر به سیاست گذاری ها در چهار محور یاد شده اختصاص یابد.