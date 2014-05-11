خدمت بی منت محور فعالیت هلال احمر است/ ضرورت استقلال هلال احمر در کلاردشت

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر نقوی بعد از ظهر یکشنبه همزمان با هفته هلال احمر در گفتگو با خبرگاران با اشاره به محور هاي اصلي فعاليت جمعيت ملي هلال احمر ایران گفت: حمايت از آسیب دیدگان نظامی و غیر نظامی، آمادگی در برابر سوانح و پاسخ گویی به سوانح ،کمک به بهبود بهداشت وسلامت جامعه و گسترش اصول هفتگانه و اهداف نهضت بین المللی صلیب سرخ وهلال احمر از محورهای اصلی فعالیت این جمعیت محسوب می شود.

وی با بیان آنکه کوشش در جهت برقراری دوستی و تفاهم مقابل و صلح پایدار بعنوان اهداف کلی هلال احمر بشمار می رود خاطرنشان کرد: تلاش برای تسکین آلام بشری و حمایت از زندگی و سلامت انسانها بدون در نظر گرفتن هیچگونه تبعیض میان آنها و پرهیز از هرگونه فضای سیاسی و تلاش برای تامین احترام انسانها از اهداف دیگر هلال احمر است.

وی افزود: ارائه خدمات امدادی در هنگام بروز حوادث و سوانح و حضور امدادگران در حوادث غیرمترقبه باعث شده تا جمعیت هلال احمر نقش محوری و پررنگ در حوادث طبیعی و سوانح در کشور داشته باشد.

مسئول طرح های امداد و نجات و ایمنی سلامت مسافران در شهرستان کلاردشت در بخش دیگر به عملکرد جمعیت هلال احمر ویژه طرح نوروز 93 در شهرستان کلاردشت پرداخت و افزود:طبق دسور العمل و ایین نامه ویژه در طرح نوروزی اعم از امداد و نجات و راهنمایان مسافرین نوروزی در سراسر کشور و بویژه و ضرورت ایجاد کمپها و ستادهای نوروزی در ورودیها هر شهرستان و مناطق مسافر خیزو پر خطر جهت شناساندن مناطق یاد شده و خدمات مطلوب به مسافرین برای اولین بار در شهرستان کلاردشت طرح امداد و نجات و ایمنی سلامت مسافران در این شهرستان در ابتدای سال برگزار شد.

نقوی خاطرنشان کرد: در این راستا با توجه به هماهنگی و دستورالعمل از پیش ابلاغ شده تا تاریخ 28 اسفند سال گذشته هیچگونه اقدامی مبنی بر برپایی این طرح در سطح شهرستان تازه تاسیس کلاردشت که بی شک یکی از قطبهای گردشگری و مسافر خیز چه از بعد آب و هوا و چه از منظر طبیعی و همچنین وجود جاده های زیبا و در عین حال خطرناک صورت نپذیرفت که پس از ارائه پیشنهاد از سوی فرماندار محترم مهندس معصومی و استقبال و همکاری مدیر عامل محترم جمعیت هلال احمر استان مازندران مهندس ولی پور و همچنین نماینده محترم شهرستانهای نوشهرو چالوس و کلاردشت دکتر قاسم احمدی این طرح در کمترین زمان ممکن به اجرا درآمد.

وی به مشکلات و خصوصیات این طرح با توجه به تازه تاسیس بودن شهرستان کلاردشت اشاره کرد و تصریح کرد: این طرح که واقعا از لحاظ تجهیزاتی و لجستیکی در مضیقه بوده با استفاده از یکدستگاه امبولانس ،یکدستگاه ست نجات هیدرولیک. یکدستگاه موتور سیکلت و همراهی 8 امدادگر در قسمت امداد و نجات و یک کمپ ایمنی و سلامت نوروزی خدماتی چون نمایشگاه و کلبه کودک، نمازخانه و پاسخ به مسایل شرعی مسافرین ، ایستگاه سلامت و تست رایگان قند و فشار خون و کمکهای اولیه ارائه شد.

وی اضافه کرد: از نکات برجسته این طرح در بخش امداد و نجات رقم خورد علاوه بر انجام مطلوب و بموقع حوادث بوقوع پیوسته . کمک به سایر بخشهای امدادی در حوزه درون شهری و همچنین بیرون از شهرستان و در حوزه جوانان اموزش حین کار و بازخورد مثبت ان را میتوان یاد کرد که ضمن رضایت مسافرین عزیز باعث رضایتمندی مسولین شهرستانی و استانی گردید.

نقوی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح نشان داد که شهرستان کلاردشت میتواند با تکیه بر توانایی همچین نیروهایی به عنوان قطب موثر و کارا در حیطه هلال احمر باشد و این ضرورت است تا هلال احمر بصورت مستقل در شهرستان کلاردشت استقرار یابد.