اعتیاد معضلی تک بُعدی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ طالبی در نخستین همایش ملی "مواد اعتیاد آور نوین صنعتی" که پیش از ظهر امروز در دانشگاه اصفهان برگزار شد با بیان اینکه اعتیاد موضوع تک بعدی در جامعه نیست، بیان داشت: اعتیاد بیماری است که باید به ابعاد پیشگیری، آسیب شناسی و درمان آن در جامعه توجه ویژه شود.

وی با بیان اینکه شیوع مواد مخدر رابطه‌ی مستقیم با موضوعات اقتصادی و اجتماعی دارد، افزود: باید با برگزاری این گونه همایش‌ها در ابتدا وظیفه خود را در قبال آن بشناسیم و در نهایت از دیدگاه متخصصان فن برای چاره اندیشی استفاده کنیم.

110 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده است

امیر قمرایی، دبیر علمی همایش نیز با بیان اینکه از زمان اعلام فراخوان این همایش تا آخرین مهلت ارسال مقالات، 110 مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده است، اظهار داشت: از این تعداد مقاله ارسال شده پس از داوری 58 مقاله برای ارایه در این همایش یک روزه انتخاب شده است.

وی با اشاره به اینکه 48 مقاله از مقالات پذیرفته شده در این همایش مقالات تحلیلی و میدانی بوده است، اظهار داشت: این مقالات حول محور به موضوع روانشناسی، جامعه‌شناسی و مدیریت پزشکی و پرستاری تقسیم بندی شده است.

دبیر علمی همایش ملی "مواد اعتیاد آور نوین صنعتی" به شرکت کردن پژوهشگران 14 استان کشور در این همایش ملی اشاره کرد و افزود: اصفهان، قزوین، کرمان، فارس، مرکزی، لرستان، گیلان، سمنان، مازندران، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی استان‌هایی هستند که مقالاتی را برای این دبیرخانه ارسال کرده‌اند.