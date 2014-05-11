طرح تقویت و توسعه بسیج رسانه در کمیسیون امنیت ملی تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برگزار شد.در ابتدای جلسه امروز، بروجردی رئیس کمیسیون گزارشی از سه جلسه روز شنبه در کمیسیون ارائه کرد.

سه جلسه مذکور عبارت بودند از جلسه بررسی تحولات و انتخابات افغانستان، جلسه بررسی تحولات و انتخابات سوریه و جلسه بررسی تحولات و انتخابات در عراق،و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بر احترام به رای مردم از طرف همه تاکید کرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: در ادامه جلسه لایحه «اساسنامه سازمان فرهنگی هنری فارسی زبانان (ایتا)» مطرح شد، هدف لایحه مذکور احیای زبان فارسی در سرزمین ها و کشورهایی است که زبان فارسی در آن سابقه دارد، سازمان مذکور یک سازمان بین المللی است. لایحه مذکور با رای اکثریت اعضا به تصویب رسید.

همچنین در این جلسه لایحه «تصویب پروتکل حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی ناشی از منابع و آلودگی‌های مستقر در خشکی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر» به رای گذاشته شد و به تصویب رسید.

همچنین در این جلسه طرح «تقویت و توسعه بسیج رسانه» مطرح شد. این طرح ها در کمیته بسیج کمیسیون به تصویب رسیده است. پس از بحث و بررسی، کمیسیون کلیات طرح «تقویت و توسعه بسیج رسانه» را تصویب کرد.