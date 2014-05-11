به گزارش خبرنگار مهر، محمود گلزاری ظهر امروز در هفتمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان اظهار داشت: هر یک از رویکردهای کشوری به روابط دختر و پسر جای تامل و بررسی دارد.

وی به این چهار رویکرد اشاره کرد و افزود: عده ای از مسئولان ترجیح می دهند اصلا وارد این حوزه ها نشوند و نباید به این مسائل توجه کرد و کند و کاوی زیادی انجام داد، عده‌ای دیگر هم آن را پدیده مدرن می دانند و از عوارض ورود الگوهای غربی می‌دانند.

معاون امور ساماندهی جوانان وزارت ورزش و جوانان کشور تصریح کرد: برخی، روابط دختر و پسر را مانع جدی روابط شرعی و اسلامی می‌دانند که در میان این سه رویکرد، ما معتقدیم نه باید این روابط را آزاد گذاشت و نه بدنبال تقابل یا منع شود بلکه در سطح کارشناسی لازم به بررسی کارشناسانه، پدیده شناسی دینی و علمی است.

وی گفت: راه هایی که غرب در ارتباط با ساماندهی روابط دختر و پسر انجام داده بحران جدی پیش روی مسئولان غرب قرار داده است به طوری که آنها معتقدند دختر و پسر قبل از 17 سالگی نباید دوستی ها به روابط کشیده شود و پس از 17 سالگی هم روابط نباید به گونه ای باشد که به بارداری، ایدز و هپاتیت منجر شود.

روابط دختر و پسر در دوران نوجوان در کشور به سه برابر افزایش یافته است

گلزاری با اشاره به اینکه نگاه غرب به روابط آزاد دختر و پسر حفاظت شده و در چارچوب است، ادامه داد: آخرین آماری که در کشور امریکا در این خصوص بدست آمده بالغ بر یک میلیون و یکصد هزار مورد از این روابط به بارداری منجر و در نهایت به سقط جنین انجامیده است.

وی با اشاره به اینکه بیشتر دانشجویانی که روابط آنها باجنس مخالف به مسائل جنسی کشیده شده است برای نخستین بار در دوران نوجوانی آن را تجربه داشتند، ادامه داد: با توجه به اینکه روابط دختر و پسر نوجوان در ایران نسبت به 30 سال گذشته به سه برابر افزایش یافته لازم است که مدیران مدارس ، والدین و دانش آموزان با زبان علمی ساده همچون فراگیری مهارت های زندگی و خانواده آموزش داده شود.

معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان گفت: متأسفانه ارتباط دختران و پسران نسبت به 30 سال گذشته سه برابر شده است و شروع رابطه به دوران تحصیلی راهنمایی و نوع رابطه از عاطفی به جنسی رسیده و ارتباط هم‌زمان با چند نفر زیاد شده است.

وی با بیان اینکه براساس گزارشات در آموزش و پرورش 40 درصد از دانش آموزان سن شروع رابطه با جنس مخالف را از 14 سالگی آغاز کرده‌اند، اضافه کرد: با این مسأله به دو صورت تا به حال برخورد شده یکی توضیح خواستن از کارشناسان و ارایه راهکار توسط آنها و دیگری راهی که دولت قبل در پیش گرفت.

گلزاری گفت: به عنوان نمونه در یک جلسه خصوصی که به عنوان سخنران با کارشناسان حوزه و بهزیستی داشتم، یک خبرنگار بدون اطلاع من و بدون هماهنگی آن جلسه را پخش کرد، در نتیجه من را تهدید و از من شکایت کردند.