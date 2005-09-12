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۲۱ شهریور ۱۳۸۴، ۱۳:۵۶

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روز شمار گروگانگيري چهار ديپلماتيك ايراني در " كمين جولاي 82 " مي آيد

كتاب " كمين جولاي 82 " روز شمار گروگانگيري چهار ديپلماتيك ايراني كه در بند رژيم صهيونيستي هستند ، منتشر مي شود.

حميد داود آبادي - نويسنده كتاب فوق ، با بيان اين مطلب به خبرنگارفرهنگ و ادب مهرافزود : تيرماه 1361 چهار ديپلمات ايراني به نام هاي حاج احمد متوسليان ، تقي رستگار مقدم ، سيد محسن موسوي توسط نيروهاي مزدوراسراييلي در بيروت ربوده شدند ازآن تاريخ تاكنون اخبار ضد و نقيضي از حيات يا شهادت آنها منتشر شده است و اين در حالي است كه عاملين اين گروگانگيري بخصوص " سمير جعجع" زنده هستند اين كتاب روند پيگيري سرنوشت اين چهار گروگان را از 14 تير 1361 تا پايان مرداد ماه 1384 با بهره گيري از گزارشات ، مقالات و اخبار منتشر شده در مطبوعات داخل و خارج انجام داده است.

به گزارش مهر وي ادامه داد: نكته برجسته در اين است كه تا به حال دراين باره هيچ گونه كتابي چاپ نشده . با انتشار اين كتاب هم همه دست اندركاران اين گروگانگيري مشخص مي شود وهم گاهي كوچك اما مهم درروشن شدن سرنوشت ديپلمات ها برداشته مي شود.

لازم به ذكر است اين كتاب توسط فرهنگسراي پايداري به چاپ مي رسد.

 

کد مطلب 228979

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