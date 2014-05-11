به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران ظهر امروز (یکشنبه) در دیدار نواز شریف نخست وزیر پاکستان، مرزهای دو کشور را طولانی و مهم خواند و خواستار توسعه روابط و همکاری های فرهنگی و اقتصادی میان دو کشور به ویژه در استان های مرزی شد.

رییس‌جمهوری ابراز امیدواری کرد: توسعه شبکه انتقال برق میان دو کشور نیز بتواند روابط اقتصادی میان دو طرف را گسترش دهد.

روحانی با اشاره به ظرفیت های خوب همکاری میان استان های مرزی دو کشور، تصریح کرد: دولت و ملت ایران خواستار برقراری ثبات و امنیت در مرزهای ایران و پاکستان بوده و همواره تلاش کرده اند تا آسیبی از سوی مرزهای کشورمان به هیچ یک از همسایگان به ویژه پاکستان وارد نشود.

رییس‌جمهوری با بیان این مطلب که حوادث ناگوار مرزی اخیر میان دو کشور، افکار عمومی ایران و پاکستان را تحت تاثیر قرار داده و متاثر کرد، از همکاری دولت و ملت پاکستان در آزادی مرزبانان ایرانی از اسارت گروه های تروریستی قدردانی کرد و افزود: اهتمام بیش از پیش دولت پاکستان به کنترل و امنیت مرزها روند توسعه در منطقه و پاکستان را سرعت خواهد داد.

روحانی با بیان این مطلب که جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری عظیمی در خط لوله گاز میان دو کشور -که به خط لوله صلح معروف است- کرده و تمام تعهدات خود را به خوبی انجام داده است، گفت: ایران علاقمند است تا با اجرای تعهدات متقابل سطح روابط با کشورهای همسایه به ویژه پاکستان را به سطح عالی ارتقاء دهد.

رییس‌جمهوری با تاکید بر توسعه روابط اقتصادی و تجاری ایران و پاکستان اظهار داشت: از سوی جمهوری اسلامی ایران هیچ مانعی برای گسترش روابط همه جانبه به ویژه فرهنگی و اقتصادی با پاکستان وجود ندارد.

روحانی اظهار داشت: سفر نخست وزیر پاکستان و سایر مقامات پاکستانی به ایران و اراده مقامات دو کشور می تواند تمام موانع موجود بر سر راه توسعه روابط دوجانبه را برطرف کند.

رییس‌جمهوری تروریسم را معضل بزرگ و جدی منطقه دانست که همه کشورها را درگیر کرده و گفت: همه کشورهای منطقه و عربی باید به این باور برسیم که حضور گروه های تروریستی به نفع صلح و ثبات و منافع هیچ کشوری نیست.

روحانی از ایران و پاکستان به عنوان دو کشور بزرگ و مسلمان در منطقه یاد کرد که می توانند با دعوت از سایر کشورهای منطقه برای همکاری های اطلاعاتی، امنیتی و حتی عملیاتی ، تروریسم و خشونت را در منطقه ریشه کن کنند.

رییس‌جمهوری در ادامه با اشاره به همکاری های خوب دو کشور در مجامع و سازمان های بین المللی خواستار توسعه این همکاری ها در سطوح منطقه ای شد.

روحانی پیوندهای مستحکم تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی دو کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: برداشت های دو کشور از اسلام، قرآن مجید و سنت پیامبر نیز بسیار به هم نزدیک و شبیه است که می توانند ملت ها و دولت های دو کشور را در ارتقاء سطح همکاری ها و استفاده از ظرفیت های موجود یاری دهند.

نواز شریف نخست وزیر پاکستان نیز در این دیدار با اشاره به روابط تاریخی و مذهبی خوب دو کشور ابراز امیدواری کرد: سفر وی و مقامات پاکستانی به تهران فصل جدیدی را در توسعه و تحکیم روابط دو کشور باز کند.

نخست وزیر پاکستان با اشاره به ظرفیت‌های عالی و فراوان همکاری میان دو کشور تصریح کرد: دولت پاکستان نیز معتقد است باید سطح روابط اقتصادی و تجاری دو کشور متناسب با ظرفیت‌های موجود ارتقاء یابد.

نواز شریف با بیان این مطلب که دولت من مصمم است موانع موجود برای اجرای پروژه خط لوله گاز میان دو کشور را برطرف کرده و این پروژه را مجدداً احیاء کند، ابراز امیدواری کرد سطح مبادلات تجاری دو کشور در آینده‌ای نزدیک بیش از پیش افزایش یابد.

وی با اشاره به کمبود برق در پاکستان از جمهوری اسلامی ایران خواست تا در جهت تأمین برق به این کشور کمک کند.

نخست وزیر پاکستان با اشاره به حوادث ناگوار مرزی میان دو کشور، گفت: پاکستان خود قربانی تروریسم است که ضربه‌های سختی به اقتصاد این کشور زده و معتقد است ممکن است دستور کاری از سوی بیگانگان برای خدشه‌دار کردن روابط دو کشور وجود داشته باشد که ما مصمم هستیم آنها را از میان برداریم.

نواز شریف تصریح کرد: ایران و پاکستان باید به راهکارها و مکانیسم‌های مشترکی برسند تا بتوانند رخدادهای تروریستی را کنترل و عناصر تروریستی را شناسایی و با کمک هم با آنان مقابله کنند تا امنیت کامل در مرزها برقرار شود.

وی با بیان این مطلب که پاکستان در از بین بردن گروه تروریستی موسوم به جندالله با ایران همکاری‌های کامل و خوبی را انجام داده است، تصریح کرد: دولت و ملت پاکستان مصمم اند تا با ایران در زمینه حذف گروه‌های تروریستی بویژه جیش العدل نیز همکاری‌های لازم را داشته باشند.