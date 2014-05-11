به گزارش خبرنگار مهر، حسین ریاضی ظهر امروز در هفتمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان اظهار داشت: در سال‌های گذشته مدیران کشور گاها با غلتیدن به وادی غیر واقعیت ها به کتمان کردن واقعیت ها اقدام می کرد.

وی ادامه داد: در این سالها سعی مدیران بر این بود که تصویر آرمانی از دانشگاه‌ها ارائه شود.

مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تصریح کرد: مدیران این وزارتخانه بدنبال این نیست که چهره غیر واقعی یا سیاهی از دانشگاه ها ارائه کند.

وی اظهار کرد: بخش‌های مختلف دانشگاه در حال حاضر وظایف متفاوتی دارند که برای برنامه‌ریزی موثر نیاز به اطلاعات داریم.

ریاضی بیان داشت: به منظور بازسازی تصویر واقعی از آنچه با آن در سطح دانشگاه‌ها مواجهیم نیاز به سازمانی داریم.

وی تاکید کرد: بخش بسیار حساس در حال حاضر ارائه تصویر گاه پنهان جمعیت دانشجویی در کشور است که این واقعیت های دانشگاهی تنها در مجموعه متعارف خلاصه نمی شود.

مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه جمعیت بزرگ دانشگاهی ، دانشجویان پیام نور و علمی کاربردی هم شامل می شود، گفت: اگر بحث آینده کشور مطرح است باید این جمعیت دانشجویی را هم مدنظر قرار دهیم.