امیدوارم تیم ملی در جام جهانی سربلند شود

به گزارش خبرنگار مهر، کریم انصاری‌فرد پیش از آغاز تمرین امروز یکشنبه تیم ملی فوتبال ضمن بیان مطلب فوق گفت: با تمریناتی که در اردوی آفریقای جنوبی و تهران انجام دادیم تقریبا آماده هستیم و امیدوارم در اردوی اتریش هم به آمادگی کامل برسیم.

وی ادامه داد: به طور حتم با اضافه شدن لژیونرها شرایط تیم در اردوی اتریش بهتر می‌شود و تلاش می‌کنیم با تمرینات خوب خود در جام جهانی مقابل مردم ایران سربلند شویم.

مهاجم تیم ملی فوتبال در ادامه در خصوص اینکه "آیا بازی‌های تدارکاتی تیم ملی برای حضور در جام جهانی مناسب است"؟، تاکید کرد: قطعا سر مربی تیم ملی در خصوص انتخاب حریفان تصمیم می‌گیرد. ما در آفریقای جنوبی بازی‌هایی انجام دادیم تا به واسطه آنها خود را با شرایط دیدار با نیجریه تطبیق دهیم و سایر بازی‌ها نیز برای هماهنگ‌سازی تیم ملی در دیدارهای بعدی است.

انصاری‌فرد در خصوص لباس‌های تیم ملی هم این گونه اظهار نظر کرد: ما سه روز است یک رنگ جوراب می‌پوشیم و جوراب‌های‌مان تنگ شده، قلم بند در آن جا نمی‌شود. لباس‌های‌مان کوچک است و هر چقدر می‌گوییم مسئولان فکر می‌کنند که می‌خواهیم هجمه برای تیم ملی ایجاد کنیم و یا اینکه از جایی خط گرفته‌ایم.

وی اضافه کرد: واقعیت این است لباس‌ها در شان و شخصیت تیم ملی که می‌خواهد در جام جهانی به میدان برود، نیست. باور کنید کی‌روش هیچ چیزی به ما نگفته است ولی شما ببینید ما مجبور بودیم در سه روز گذشته یک رنگ جوراب بپوشیم.

مهاجم تیم ملی در خصوص این که "شرکت آل اشپورت اعلام کرده بازیکنان باید مشکلات را ثابت کنند"، گفت: ما لباس XL می‌پوشیم و بعد از دو روز SMALL می‌شود، شما خودتان بیایید و بررسی کنید.