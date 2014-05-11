به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی بعد از ظهر یکشنبه در همایش اقتصاد مقاومتی با عزم ملی و مدیریت جهادی با اشاره به مشکلات استان هرمزگان، عنوان کرد: استان هرمزگان در مناطق مختلف از جمله بخش ها و روستاها مشکل زیاد دارد.

وی ادامه داد: در بخش گوهران شهرستان بشاگرد در استان هرمزگان حتی یک غسالخانه وجود ندارد و بنده به شوخی به بخشدار گوهران گفته ام باید به مردم این بخش بگویید تا اطلاع ثانوی کسی نمیرد.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان در ادامه با انتقاد از خرج کردن پول‌های میلیاردی در ورزشی همچون فوتبال با وجود مشکلات کشور، تصریح کرد: بنده مخالف ورزش نیستم اما شاهد بودیم که همه از جمله روزنامه ها و حتی مجلس با هزینه‌های میلیاردی در ورزش و به خصوص فوتبال مخالف بوده‌اند و متاسفانه شاهد هستیم که میلیاردها تومان برای توپ می‌دهند و نمی‌دانم چه زمانی می‌خواهیم از خواب بیدار شویم.

آیت‌الله نعیم آبادی افزود: میدان کار مدیران پشت میز نیست بلکه میدان کار آنها بشاگرد و مناطق محروم است.

وی با بیان اینکه باید بسیج را حمایت کنیم، گفت: باید تلاش کنیم تا فرهنگ بسیج سازندگی در کشور نهادینه شود چون در این صورت همه مشکلات ما حل می‌شود.