شهردار محمودآباد به جمع شهروندان صلح پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی شهردار شهر محمودآباد بمنظور ارتباطات فرهنگی بین شهرداران جهانی و ترویج فرهنگ صلح دوستی در جهت زدوده شدن جنگ و سلاحهای کشتار جمعی و برای رسیدن به صلح جهانی و آفریدن آینده ای روشن ، طبق حکم کازومی ماتسویی شهردار هیروشیما به عضویت این سازمان درآمد.

رضایی این عضویت را در راستای سیاستهای نظام مقدس جمهوری اسلامی مبنی بر برقراری صلح و آرامش و ترویج صلح و دوستی دین مبین اسلام عنوان کرد.

و اظهار امیدواری کرد تا در چشم انداز سال 2020 جهانی عاری از جنگ و خونریزی و سلاحهای کشتار جمعی داشته باشیم.

شهردار محمودآباد در پایان از پیگیری و زحمات موزه صلح تهران بعنوان دبیرخانه آن سازمان در ایرانی تقدیر و تشکر بعمل آورد.



