۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۲۰:۲۰

شهردار محمودآباد به جمع شهروندان صلح پیوست

محمودآباد - خبرگزاری مهر: با حکم کازومی ماتسویی شهردار هیروشیما که ریاست سازمان بین المللی شهرداران صلح را عهده‌دار است، محسن رضایی شهردار محمودآباد به عضویت سازمان درآمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی شهردار شهر محمودآباد بمنظور ارتباطات فرهنگی بین شهرداران جهانی و ترویج فرهنگ صلح دوستی در جهت زدوده شدن جنگ و سلاحهای کشتار جمعی و برای رسیدن به صلح جهانی و آفریدن آینده ای روشن ، طبق حکم کازومی ماتسویی شهردار هیروشیما به عضویت این سازمان درآمد.

رضایی این عضویت را در راستای سیاستهای نظام مقدس جمهوری اسلامی مبنی بر برقراری صلح و آرامش و ترویج صلح و دوستی دین مبین اسلام عنوان کرد.
و اظهار امیدواری کرد تا در چشم انداز سال 2020 جهانی عاری از جنگ و خونریزی و سلاحهای کشتار جمعی داشته باشیم.

شهردار محمودآباد در پایان از پیگیری و زحمات موزه صلح تهران بعنوان دبیرخانه آن سازمان در ایرانی تقدیر و تشکر بعمل آورد.
 
 

