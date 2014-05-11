اولين مانور امداد نجات دريايي در محمودآباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مانور عصر یکشنبه بمنظور افزايش توان مقابله با حوادث دريايي و كاهش تلفات جاني با همكاري هيئت انجمن‌هاي ورزشي شهرستان، جمعيت هلال احمر مازندران، اورژانس 115، فرمانداري، شهرداري و شوراي اسلامي شهر و شبكه بهداشت و درمان و فرماندهي درياباني مازندران در سواحل محمودآباد برگزار شد.

حمید فرنیا سرپرست اورژانس 115 محموداباد انجام این مانور را در راستای امادگی آمادگی و واحدهای امدادی برای طرح ساماندهی دریا ذکر کرده و افزود: این اوراژانس جهت پوشش هر چه بهتر سواحل دریا و کمک رسانی سریعتر به غریق و بیماران مستقر در ساحل با همکاری انجمن هیئت های مهندسی محمودآباد و هلال احمر این مانور را برگزار کرد.

فرنیا هدف از انجام این مانور را ضمن آمادگی بیشتر جهت ارائه خدمات مناسب اورژانس 115 در ایام تعطیلات در طرح ساماندهی دریا، هماهنگی و انجام کار گروهی بهتر با ناجیان غریق و هلال احمر اعلام و اظهار داشت: اورژانس در نظر دارد برای اولین بار نسبت به استفاده از دریا به عنوان مسیر بدون ترافیک و باز در جهت کاهش زمان رسیدن به بالین بیمار در این مانور شرکت نمایند.

سرپرست اورژانس 115 محمودآباد ادامه داد: با توجه به شرایط بیمارستان محمودآباد به عنوان یک بیمارستان ساحلی جهت انتقال بیماران از محل حادثه به بیمارستان از طریق دریا می توان اقدام کرد.

وی یکی از اهداف این مانور را شناخت موانع و مشکلات و نیازها اعلام کرد.