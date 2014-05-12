خیرین 43 میلیارد ریال به ایتام خراسان جنوبی کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد رضوی یکشنبه شب در همایش همای رحمت که برای دیدار ایتام و حامیان تحت حمایت این نهاد در بیرجند برگزار شده بود، اظهارکرد: حمایت از ایتام در اسلام از اهمییت ویژه‌ای برخوردار است و در آیات و روایات ذکر شده که هر کس می‌خواهد مشمول رحمت خداوند باشد باید به فکر یتیمان باشد.

رضوی با بیان حامیان نباید خود را در پرداخت کمک‌های مالی در کمک به ایتام خلاصه کنند؛ تصریح کرد: حمایت از یتیم به خصوص حمایت عاطفی باید مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی با اشاره به وجود سه هزار و 560 فرزند یتیم در استان بیان داشت: 15 هزار و 550 خیر و نیکوکار حامی این ایتام هستند.

وی بیان داشت: از مجموع ایتام تحت حمایت دو هزار و 682 يتيم دانش آموز و دانشجو و 912 يتيم نيز غير محصل هستند.

رضوی تصریح کرد: در سال گذشته حامیان بیش از 43 میلیارد و 900 میلیون تومان به ایتام تحت حمایت خود در استان کمک کرده‌اند.

به گفته وی به طور متوسط به حساب هر یتیم استان ماهیانه به طور میانگین 112 هزار تومان واریز می‌ شود.

وی به اجرای طرح محسنین در استان اشاره کرد و افزود: در قالب اجرای این طرح خانواده‌هایی مورد حمایت قرار می‌گیرند که پدر دارند، اما شریط زندگی آن‌ها به گونه‌ای است که نیاز به حمایت دارند.

وی با اشاره به اینکه دو هزار و 500 خانواده تحت پوشش طرح محسنین هستند؛ عنوان کرد: تنها 261 نفر از این خانواده ها دارای حامی هستند که در سال گذشته 720 میلیون ریال به آنها کمک شده است.

حمایت 1300 حامی از ایتام بیرجند

محمد قریب رئیس کمیته امداد شهرستان بیرجند نیز در این همایش بر ترویج سنت حسنه حمایت از ایتام در جامعه تاکید کرد و گفت: 664 یتیم تحت پوشش این نهاد است که از این تعداد 380 یتیم دختر و 280 یتیم پسر هستند.

وی با بیان اینکه تمامی ایتام تحت حمایت کمیته امداد بیرجند حداقل دارای یک حامی هستند، عنوان کرد: در مجموع یک هزار و 133 خیر از ایتام این شهرستان حمایت می کنند.

وی با بیان اینکه در طرح اکرام ایتام استان 15 هزار و 546 حامی مددجویان این نهاد را مورد حمایت مادی و معنوی قرار داده اند؛ تصریح کرد: حدود 20 درصد از حامیان استان به یتیمان این شهرستان خدمات می ‌دهند.

به گفته وی در سال گذشته حامیان بالغ بر هفت میلیارد و 500 میلیون ریال به حساب ایتام شهرستان واریز کرده‌اند.