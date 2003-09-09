فتح الله بي نياز : آل احمد را نو يسنده اي جريان سازمي دانم

فتح الله بي نياز ، نويسنده و منتقد ادبيات در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر" با بيان اين مطلب گفت : جلال نيز ژانر ، تكنيك ، سبك ، زبان و شگردهاي خاص خود را در نوشتن دنبال مي كرد و اين نكته با تامل در آثارش ، قابل رويت است.

اين نويسنده افزود : نثر و بيان ساده و آرايه هاي فرهنگي آل احمد ، از او نويسنده اي ماندگار و تاثير گذار ساخت و دغدغه هاي دروني او را به مخاطبانش منتقل ساخت.

بي نياز با اشاره به اين كه جلال، اقشار مختلف جامعه خود را در نوشته هايش از نظر مي گذراند ، گفت : آل احمد به خاطر سرخوردگي اش از جريانات سياسي قبل از سال 1332 جريان ديگري را با خليل ملكي به راه انداخت و توانست جريان مستقلي ايجاد نمايد ، اما كمتر اجازه داد كه داستان هايش نيز سياسي شود.

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