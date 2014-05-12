کارگاه عکاسی مستند در ملایر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کارگاه سه روزه که از 20 تا 22 اردیبهشت و به میزبانی انجمن سینمای جوانان ملایر بصورت تئوری و عملی برگزار شد، با طرح مباحث متنوع و جذابی از عکاسی مستند برای حاضران همراه بود.

یکی از فعالان گروه عکاسی روزنه ملایر صبح دوشنبه در گفتگو با مهر در حاشیه برگزاری این کارگاه اظهار داشت: کارگاه عکاسی مستند با همراهی استاد علیرضا صارمی صورت گرفت و در آن عکاسان حاضر از فرصت کسب تجربه میدانی در فضایی مناسب برخوردار شدند.

فاطمه قربانی بررسی مباحث مربوط به نقش و اهمیت ارتباط با سوژه های مستند و نحوه ایجاد ارتباط با آنها، ایده پردازی و آشنایی با مفهوم اندیشه و تفکر در عکاسی را از مباحث مطرح شده در این ورک شاپ ذکر کرد.

وی گفت: انجام پروژه های عملی در فضاهای پیش بینی شده، بررسی و نظارت دقیق مراحل اجرای کار توسط استاد و اعضای گروه عکاسی روزنه" از ایده پردازی تا اجرا و پروسس و ارائه " از برنامه های پیش بینی و انجام شده در این کارگاه سه روزه بود.

وی با بیان اینکه کارگاه عملی این گروه نیز در روستای کیکله واقع در اطراف شهرستان ملایر برگزار شد، افزود: حاضران در این کارگاه امکان برقراری ارتباط مستقیم با استاد و نقد عکس های ثبت شده را داشته و برای به پایان رساندن پروژه های عملی اجرا شده در تور و همچنین رفع اشکال و انتخاب عکس های برتر در کارگاه سوم شرکت کردند که در پایان نیز با انتخاب عکس های برتر این کارگاه به پایان رسید .

قربانی با بیان اینکه گروه عکاسی روزنه با هدف بسط و گسترش بیشتر هنر عکاسی و آشنائی علاقمندان این حوزه بخصوص جوانان با اصول حرفه ای و استاندارد عکاسی تشکیل شده است، ادامه داد: افراد گروه را منصور عبدلی، مجید طلا، رضا پایدار، حسین عبدالملکی، وحید ابراهیمی فرد، شیرین حبیبیان، شادی قزوینی، سمانه ترابی و فاطمه قربانی تشکیل می دهند.