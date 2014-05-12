اساتید بسیجی دانشگاه دریانوردی چابهار مورد تجلیل قرار گرفتند

به گزارش خبرنگارمهر، در این مراسم که صبح دوشنبه در تالار اجتماعات ساختمان مرکزی دانشگاه علوم دریایی و دریانوردی چابهار برگزار شد رييس بسيج اساتيد شهرستان چابهار با بیان اینکه استراتژی بسیج کمک به ترویج اندیشه های ناب اسلام است اظهار داشت: دانشگاه یک محیط ظریف و پیچیده است و شاکله آن از اساتید که به عنوان فرماندهان جنگ نرم هستند شکل می گیرد و لذا باید با یک برنامه ریزی خاص و مخاطب شناسی لازم دردانشگاه گام برداشت.

سعید جهانتیغ هدف از تشکیل بسیج اساتید را ظرفيت سازي و يكپارچگي به منظورجهاد علمي، تبادل افكار و اطلاعات با ساير دستگاه ها و حضور موثر در عرصه هاي علمي و فرهنگي و هنري عنوان کرد و افزود: در همین راستا به منظور توانمند سازی حوزه های مختلف نسبت به راه‌اندازی حلقه‌های علمی ، نشست‌های هم‌اندیشی صالحین بسیج اساتید در حوزه های معرفت دینی، تربیت اسلامی و بصیرت‌سیاسی اقدام شده است.

وي با اشاره به اینکه امروز توانمندی کشورها بر اساس موفقیت های علمی سنجیده می شود نه سلاح های جنگی ادامه داد: بنا به فرموده مقام معظم رهبری قدرت برتر، قدرت علم و فناوری است و لذا باید امروز از ظرفیت علمی که کشور ما دارد به نحو مطلوب بهره برد.

وی بیان داشت: در دانشگاه اساتی ، دانشجویان و مدیریت سه ضلع یک مثلث را تشکیل می دهند و باید هر سه گروه در کارهای فرهنگی مشارکت کرده و تاثیر گذار باشند.

دانشگاه محل فرهنگ سازی است

در این مراسم همچنین معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار نیز بیان داشت: دانشگاه مبدا تحولاتی است که دانشجویان را در طول زندگی در مسیر صحیح و مثبت قرار می دهد و لذا اگر این اصل را بپذیریم که دانشگاه باعث این تحولات است باید دانشگاه را مناسب ترین محیط برای فرهنگ سازی دانست.

دکتر عباس توان با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی ومدیریت جهادی بیان کرد: هدف اصلی دانشگاه رشد علمی و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد و اخلاق مدار در جهت پیشبرد اهداف نظام مقدس اسلامیاست.

وی ابراز داشت: در کشور ایران اسلامی توجه به علم‌آموزی در راستای پیشرفت و توسعه کشور از تأکیدات مقام معظم رهبری است و هم‌ اکنون ایران اسلامی در حوزه علم و دانش به یکی از موفق‌ترین کشورهای جهان تبدیل شده که مصداق آن را در حوزه‌های مختلف پزشکی و هسته‌ای می توان مشاهده کرد.

عضو هيئت رييسه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار بیان داشت: پوشش مناسب و متعارف، مرتب بودن، پاكيزه و معطر بودن از آرايش هاي نامتعارف و رعايت حجاب از ويژگي هاي معلمان مومن و متعهد است و در کشوری که مزین با نام اسلامی است باید این ویژگی ها نیز حفظ و به آموزه های دینی احترام گذاشته شود.