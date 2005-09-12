  1. سیاست
  2. سایر
۲۱ شهریور ۱۳۸۴، ۱۵:۰۲

بررسي يك موضوع؛ "مشاوران و نهاد مشاوره در نظام سياسي كشور" (3):

درايتي: اميدوارم در دولت جديد مشاوران از حالت دكوري بيرون آيند// بحث اصلي توانايي شخص مي باشد

درايتي: اميدوارم در دولت جديد مشاوران از حالت دكوري بيرون آيند// بحث اصلي توانايي شخص مي باشد

مصطفي درايتي كارشناس مسائل سياسي با ارزيابي مثبت از حضور جوانان در هيات دولت به عنوان مشاوران رئيس جمهور، اظهار داشت: اين حق رئيس جمهور است كه براي خود مشاور انتخاب كند تا بتواند به شعارهايي كه داده است هر چه زودتر جامه عمل بپوشاند.

درايتي مشاور سيد محمد خاتمي رئيس جمهور گذشته در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" با بيان اين مطلب افزود: رئيس جمهور بايد دقت كند و ببيند توانايي اين مشاوران در چه اندازه مي باشد و به كار آنان رسيدگي كند.

اين فعال سياسي در ادامه گفت : اميدوارم در دولت جديد مشاوران از حالت دكوري بيرون آيند و بتوانند در اجراي اهداف دولت مفيد واقع گردند.

درايتي در پاسخ به اين سوال كه آيا به كارگيري فردي كه نتوانسته در هيات دولت حضور داشته باشد، به عنوان مشاور رييس جمهور صحيح است، اظهار داشت : استفاده از اشخاصي كه توانايي دارند در بخشهاي مختلف از جمله مشاور رئيس جمهور حضور فعال داشته باشند ايرادي ندارد، چرا كه بحث اصلي، توانايي شخص مي باشد كه بتواند رئيس جمهور را در پيشبرد اهدافش ياري نمايد.

اين فعال سياسي در پايان تاكيد كرد: رئيس جمهور مي تواند با تشكيل يك پايگاه مناسب در بطن هيات دولت، از اين مشاوران به نحو مطلوبي در پيشبرد اهداف خود بهره مند گردد.

کد مطلب 229023

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها