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۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۲:۵۱

خرید بیش از 16 هزار تن گندم از کشاورزان هرمزگانی

خرید بیش از 16 هزار تن گندم از کشاورزان هرمزگانی

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیر تعاون روستایی هرمزگان گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش از 16هزار تن گندم به نرخ تضمینی توسط مراکز خرید گندم وابسته به شرکت های تعاونی روستایی استان خریداری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه رادمنش ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در مورد خرید تضمینی گندم از کشاورزان بیان داشت: گندم معمولی با افت مفید 4درصد و غیرمفید 2درصد با قیمت 10 هزار و500 ریال و با همین میزان افت، گندم ˈدرومˈ با نرخ 10هزارو 800 ریال خریداری شده است.

وی گفت: خرید گندم از اواخر فروردین ماه از پارسیان در استان هرمزگان شروع شده و تا اواخر خردادماه در مناطق شمالی حاجی آباد ادامه می یابد.

مدیر تعاون روستایی هرمزگان تصریح کرد: با توجه به این که بیش از 13هزار هکتار از اراضی استان در سال زراعی جاری زیرکشت گندم است، برداشت50هزار تن گندم پیش بینی شده است.

رادمنش بیان کرد: عملیات برداشت گندم توسط 60 دستگاه کمباین انجام می شود.

وی افزود: بیشترین میزان گندم خریداری شده در حاجی آباد به میزان 10 هزار تن بوده است.

مدیرتعاون روستایی هرمزگان خاطرنشان کرد: مناطق گهکم، فارغان، شمیل، طاشکوییه در حاجی آباد و بستک، زیارتعلی، هشتبندی و پارسیان عمده ترین مراکز خرید گندم استان هرمزگان هستند.

وی اظهارداشت: در این مدت نیز شرکت غله و بازرگانی نیز بیش از 6 هزار تن گندم تضمینی از کشاوزران خریداری کرده است.

رادمنش تصریح کرد: مبالغ خرید گندم از کشاورزان پس از تحویل گندم از طریق شعب بانک سپه پرداخت می شود.

وی افزود: عملیات خرید گندم توسط 10 مرکز خرید در استان انجام می شود.

 

 

کد مطلب 2290241

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