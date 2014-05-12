خرید بیش از 16 هزار تن گندم از کشاورزان هرمزگانی

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه رادمنش ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در مورد خرید تضمینی گندم از کشاورزان بیان داشت: گندم معمولی با افت مفید 4درصد و غیرمفید 2درصد با قیمت 10 هزار و500 ریال و با همین میزان افت، گندم ˈدرومˈ با نرخ 10هزارو 800 ریال خریداری شده است.

وی گفت: خرید گندم از اواخر فروردین ماه از پارسیان در استان هرمزگان شروع شده و تا اواخر خردادماه در مناطق شمالی حاجی آباد ادامه می یابد.

مدیر تعاون روستایی هرمزگان تصریح کرد: با توجه به این که بیش از 13هزار هکتار از اراضی استان در سال زراعی جاری زیرکشت گندم است، برداشت50هزار تن گندم پیش بینی شده است.

رادمنش بیان کرد: عملیات برداشت گندم توسط 60 دستگاه کمباین انجام می شود.

وی افزود: بیشترین میزان گندم خریداری شده در حاجی آباد به میزان 10 هزار تن بوده است.

مدیرتعاون روستایی هرمزگان خاطرنشان کرد: مناطق گهکم، فارغان، شمیل، طاشکوییه در حاجی آباد و بستک، زیارتعلی، هشتبندی و پارسیان عمده ترین مراکز خرید گندم استان هرمزگان هستند.

وی اظهارداشت: در این مدت نیز شرکت غله و بازرگانی نیز بیش از 6 هزار تن گندم تضمینی از کشاوزران خریداری کرده است.

رادمنش تصریح کرد: مبالغ خرید گندم از کشاورزان پس از تحویل گندم از طریق شعب بانک سپه پرداخت می شود.

وی افزود: عملیات خرید گندم توسط 10 مرکز خرید در استان انجام می شود.