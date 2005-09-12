براي كنترل دوپينگ تيم هاي ليگ فوتبال منتظر نتايج نشست FiFA و WADA هستيم// سه ملي پوش كشتي از همراهي تيم ملي محروم شدند//دوپينگ سه قهرمان پرورش اندام مثبت اعلام شد

دكتر علي طاهري با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" پيرامون زمان و چگونگي نظارت و كنترل مسابقات ليگ فوتبال از سوي ستاد ملي مبارزه با دوپينگ گفت : در نشستي كه روز گذشته درمراكش برگزار شد مسئولان فيفا و« وادا» زمينه هاي همكاري و تعامل دوجانبه در زمينه مبارزه با دوپينگ را مورد بررسي قرار دادند و توافقات نهايي در اين خصوص وضعيت ستادهاي ملي مبارزه با دوپينگ را مشخص خواهد كرد .

وي با اظهار بي اطلاعي از نتايج نهايي نشست مراكش اظهار داشت : هنوز نتايج نشست مسئولان اين دو نهاد بين المللي به ايران ارسال نشده ولي به محض مشخص شدن توافقات بدست آمده در خصوص كنترل و نظارت بر مسابقات ليگ فوتبال در تمامي زمينه ها وارد عمل خواهيم شد .

سخنگوي ستاد ملي مبارزه با دوپينگ با تاكيد براينكه همكاري بسيارنزديكي بين ستاد و فدراسيون فوتبال براي مبارزه با دوپينگ وجود دارد ، تصريح كرد : تاكنون طي جلساتي كه با مسئولان فدراسيون فوتبال داشتيم ، همواره هر دو مجموعه با تفاهم و تعامل بر امر مبارزه با دوپينگ در بين بازيكنان فوتبال تاكيد داشتند و تصور مي كنم فدراسيون فوتبال نيز براي صرفه جويي درهزينه هاي ملي علاقمند باشد تا كار كنترل و مبارزه با دوپينگ از يك كانال مشخص و براساس قوانين بين المللي صورت بگيرد .

دكتر طاهري در بخش ديگري از سخنان خود پيرامون وضعيت نهايي دوپينگ مهدي حاجي زاده گفت : پس از مشكوك اعلام شدن نمونه اول آزمايش حاجي زاده ، نمونه گيري از وي تكرار شد كه نتيجه نمونه دوم وي منفي بود .

وي در مورد آزمايش دوپينگ اعضاي تيم ملي كشتي آزاد و فرنگي قبل از اعزام به مسابقات جهاني بوداپست مجارستان تصريح كرد : اعضاي تيم ملي كشتي در دو مرحله مسابقات و اردوي انتخابي مورد آزمايش دوپينگ قرار گرفتند كه متاسفانه دوپينگ مهدي شيرازي ، رباط مرادي و سيد صادق جلالي مثبت اعلام شد و اين سه نفر ضمن محروميت ازهمراهي تيم ملي در مسابقات جهاني بازماندند .

سخنگوي ستاد ملي مبارزه با دوپينگ در پايان از محروميت چهار قهرمان پرورش اندام خبر داد و گفت : در تاريخ 14 مرداد ماه از چهار نفر از قهرمانان پرورش اندام براي انجام آزمايش دوپينگ دعوت كرديم كه تنها يك نفر از اين ورزشكاران به نام محسن قرآن نويس حاضر به انجام آزمايش دوپينگ شد كه با وجود مثبت اعلام شدن آزمايش وي به دليل همكاري خوبي كه با مسئولان ستاد ملي مبارزه با دوپينگ داشت به تخفيف به يكسال محروميت محكوم شد و سه نفر ديگر به نامهاي ناصر آرداني ، محسن شعباني و گراوند يزداني به دليل امتناع از انجام آزمايش جزو موارد هشت گانه دوپينگ محسوب شده و به دو سال محروميت از كليه مسابقات محروم شدند .