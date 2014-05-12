به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیات دولت عصر امروز به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد و اعضای هیات دولت درباره مهمترین مسائل کشور به تبادل نظر پرداختند.

در جلسه امروز هیات دولت، آئین نامه معاینه و معافیت مشمولان خدمت وظیفه عمومی شامل فهرست بیماری ها، نقص عضوها وعدم رشد به تصویب هیات وزیران رسید.



همچنین بر اساس تصمیم هیات دولت،میزان مستمری های مستمری بگیران تامین اجتماعی به میزان 25 درصد افزایش یافت.



بر اساس این تصمیم از تاریخ اول فروردین 1393 همه مستمری بگیران بازنشستگی، از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان که تا پایان سال 1392 برقرار شده اند به میزان 25 درصد مستمری آنان در پایان اسفند 1392 افزایش یافت.



همچنین در ادامه این جلسه گزارش وزیر کار تعاون ورفاه اجتماعی مبنی بر ثبت نام سه میلیون و سیصد هزار نفر برای بیمه ونیز گزارش وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از اجرای مرحله اول طرح تحول نظام سلامت و استقبال مردم از این طرح به هیات وزیران ارایه شد و مورد قدردانی قرار گرفت.