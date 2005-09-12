آزمايشگاه هاي الكترونيكي در مركز آموزش الكترونيك دانشگاه علم و صنعت ايجاد مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي"مهر" دكتر مزيني افزود: شروع يك حركت جديد هزينه هاي بيشتري را مي طلبد. اگر بخواهيم اين حركت را با همان كيفيت اول حفظ كنيم، هزينه ها كاهش مي يابند اما كيفيت از بين مي رود.

وي تصريح كرد: آموزش الكترونيك نمي تواند در سطح فعلي باقي بماند و به شدت در حال توسعه است. بخش نرم افزار، ارتباطات، پهناي باند اينترنت و سخت افزار در آينده اي نه چندان دور گسترش مي يابد. بخش R&D نيز جز لاينفك آموزش الكترونيك است.

وي خاطر نشان كرد: همچنين دوره هاي بازآموزي براي ارتقا كيفيت تدريس و نحوه آموزش اساتيد، استفاده از ابزارها و استانداردهاي روز از برنامه هاي مهم آموزش هاي مجازي دراين مركز است.

معاون فناوري مركز الكترونيك افزود: توليد آزمايشگاه هاي الكترونيكي با توجه به تكنولوژي موجود و واقعيت هاي مجازي از اهداف اصلي مركز اموزش مجازي دانشگاه علم و صنعت است.

دكتر مزيني در خصوص آزمون الكترونيك كارشناسي ارشد مركز آموزش هاي مجازي يادآور شد: اين آزمون به صورت گسترده اي در سطح كشور قابل اجرا است. شركت كنندگان در اين آزمون ها نبايد از قطع ارتباط اينترنتي نگران باشند. تلاش مي كنيم فضاي آزمون واقعي براي شركت كنندگان فراهم شود و اين آزمون ها را در رشته هاي مختلق راه اندازي كنيم.