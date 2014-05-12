به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کامبوزیان ظهر سه شنبه در مجمع انتخابات هئیت شطرنج استان زنجان با توجه به اینکه استان زنجان از پتانسیل خوبی برخوردار است افزود:در خصوص مربیان،هیئت شطرنج با برنامه ریزی های دقیق باید سطح هیئت را ارتقاء دهند و با جذب مربیان جدید و ورزشکارانی که در سطح قهرمانی کشور مطرح هستند از این ورزشکاران استفاده کنند.



کامبوزیان رشد ورزش را در کنار اعتدال مهم دانست و افزود: در زمینه تخصیص بودجه در فدراسیون نگاه جنسیتی نداریم و به رده های مختلف تنها بر اساس استعداد و توانمندیشان اعتبار اختصاص پیدا می کند.



وی با تاکید بر اینکه در صورت شایستگی ورزشکاران اعتبارات به آنها داده می شود افزود: رشد و اعتلا شطرنج ملاک است و به هیچ وجه بحث جنسیتی در این رشته ورزشی مطرح نیست و هیچ تبعیضی بین ورزشکاران در این فدراسیون اعمال نمی شود.



وی با تاکید بر اینکه نیروهای انتخابی باید در زمینه شطرنج سر رشته داشته باشند گفت: هدف فدراسیون توسعه شطرنج بوده و در حال حاضر فارغ از رقابت همه در راستای یک هدف برای پیشرفت استان تلاش کنند.



رئیس فدراسیون شطرنج با تاکید بر گسترش آموزش ها در رده های سنی پایین گفت و افزود: توجه مضاعف به رده های سنی پایه به منظور رشد و توسعه هرچه بهتر و بیشتر این رشته ورزشی از اولویت های این فدراسیون است و هیئت های شطرنج استان ها ، باید برای رشد ، توسعه و شکوفایی این رشته ورزشی برنامه داشته باشند.



کامبوزیان ادامه داد: در همه ی استان ها دوره های مربی گری شطرنج وجود دارد که استان زنجان نیز برای توسعه و درآمدزایی با برنامه ریزی باید هیئت شطرنج را از حالت انفعالی خارج کرده و به سوی پیشرفت سوق دهند.



وی افزود: مهم ترین سطح مسابقات،مسابقات رده سنی است که در اعزام خارج از کشور، اهمیت زیادی دارد.



رئیس فدراسیون شطرنج با انتقاد از اینکه همواره دستگاههای دولتی بخش مهم نگاه خود را معطوف به ورزش فوتبال کردند افزود: زیادی از بودجه ورزش کشور صرف فوتبال می شود ولی باید دقت داشت که اعتبارات مختص تمام رشته های ورزشی است و متاسفانه بودجه سایر ورزش ها نسبت به فوتبال خیلی محدود و ناچیز است.



کامبوزیان افزود: متأسفانه بیش از 99 درصد بودجه‌ ورزشی کشور خرج فوتبال می‌شود که همین امر باعث شده است تا سایر رشته با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان باشند.



در مجمع انتخابات هئیت شطرنج استان زنجان، سید اسماعیل موسوی با کسب 10 رأی، در مقابل 7 رای مهدی حسینعلی برای چهار سال آینده سکان هدایت هیأت شطرنج استان زنجان را به عنوان رییس هئیت به دست گرفت.