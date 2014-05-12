اساس زندگی امام رضا (ع) بر مهرورزی و حفظ کرامت و عزت انسانی بوده است

نماینده نهاد بین المللی امام رضا (ع) و امام جمعه تربت حیدریه در حاشیه نشست تخصصی آموزه های فرهنگ رضوی که با عنوان فرهنگ ایرانی اسلامی در تالار غدیر کرمانشاه برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جامعه، پیاده سازی فرهنگ اصیل اسلامی رضوی در شرایط حساس و تاریخی مقابله با تهاجم فرهنگی غرب، بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

حجت السلام شریعتی تبار گفت: در صورتی که نسل جدید انقلاب با فرهنگ، علم وسبک اصیل زندگی ائمه و به خصوص امام رضا (ع) به درستی آشنا شوند و برنامه های فرهنگی و مذهبی برخواسته از عمق تعالیم اسلامی به صورت مداوم در جامعه اجرا شود بسیاری از مشکلات و معضلات و نابسامانی های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به راحتی از پیش رو برداشته خواهد شد.

وی افزود: بسیاری از مشکلات موجود به واسطه غفلت، کم کاری و عدم عمل به هنگام برخی مسئولین فرهنگی جامعه ایجاد شده و ما باید با سرعت هرچه تمام تر در راستای آشنایی بیشتر جوانان و دانشگاهیان با فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی که در کشور ما به عنوان فرهنگ رضوی شناخته شده، تلاش کنیم.

وی در ادامه با اشاره به ظهور دانشمندان بسیار بزرگ اسلامی در ایران، آن را نشانه خدمات متقابل ایران به اسلام و اسلام به ایران دانست و خاطرنشان کرد: در هنگام ورود اسلام به ایران غلبه ملت به ملت و قوم بر قوم اتفاق نیفتاده و آنچه موجب پیروزی سپاه اسلام شده، غلبه فرهنگ اسلامی بر فرهنگ فساد، تبعیض، بی عدالتی، ابتذال اشرافی گری دربار ساسانی بوده که مردم با مشاهده فرهنگ اصیل اسلامی آن را با آغوش باز پذیرفته و خدمات متقابلی را به آن عرضه داشته اند.

شریعتی تبار با بیان اصل کرامت و عزت نفس به عنوان یکی از اصول زیربنایی فرهنگ اهل بیت، عنوان کرد: اگر همه آحاد جامعه دغدغه کرامت و عزت انسانی خود را داشته باشند و نگاه به انسان نگاه به گوهر انسانیت و به دور از ظواهر مادی باشد، فرهنگ رضوی و سبک زندگی ائمه به درستی در جامعه پیاده خواهد شد و برخی از مشکلات کنونی جامعه دیگر وجود نخواهند داشت.

وی در پایان گفت: اساس زندگی امام رضا(ع) بر مهر ورزی و جلب رضای خدا و حفظ کرامت و عزت انسانی بدون در نظر گرفتن قومیت و ملیت افراد، استوار بوده و ما امیدواریم در سالی که به عنوان سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری شده، با عزم ملی و جدیت بیش از پیش و به اندازه توان خود در نهادینه کردن فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی تلاش کنیم و با عمل به آن سبک زندگی ائمه را به صورت شفاهی به نسل جدید آموزش دهیم.