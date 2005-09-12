  1. سیاست
  2. سایر
۲۱ شهریور ۱۳۸۴، ۱۵:۵۹

در پيام هاي جداگانه اي؛

وزراي امور خارجه چند كشور به منوچهر متكي تبريك گفتند

وزراي امور خارجه چند كشور به منوچهر متكي تبريك گفتند

وزيران امور خارجه كشورهاي فرانسه، بحرين، تونس، كوبا و لبنان با ارسال پيام هاي جداگانه اي به منوچهر متكي وزير امور خارجه كشورمان تبريك گفتند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، فوزي صلوخ، وزير امور خارجه و مهاجرين لبنان طي پيامي با تبريك صميمانه به مناسبت انتخاب منوچهر متكي به عنوان وزير امور خارجه كشورمان اظهار داشت: بدين مناسبت خوشحالم از اينكه خشنودي كامل خويش از سطح خوب روابط موجود بين دو كشور دوست را ابراز داشته و شديدا تمايل داريم روابط را در تمامي زمينه ها توسعه و تقويت نمائيم و ما مصمم هستيم كه در راه خدمت به اهداف مشترك و ديدگاههاي دو ملت دوست با جنابعالي همكاري و هماهنگي نمائيم.

بار ديگر مجددا از خداوند عزيز و بزرگ براي شما سلامتي، شادكامي و توفيق و براي ملت دوست ايران تداوم پيشرفت، ترقي و شكوفايي را مسئلت مي نمايم.

ازسوي ديگر، عبدالوهاب عبدالله وزير امور خارجه تونس طي پيامي با تبريك صميمانه به مناسبت انتخاب متكي به عنوان وزير امور خارجه كشورمان گفت: خوشوفتم از اينكه به مناسبت تعيين شما به عنوان وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران خالصانه ترين تبريكات و صادقانه ترين آرزوهاي قبلي خود را به جنابعالي تقديم نمايم و براي شما سلامتي و خوشبختي هميستگي را آرزومندم.

از خداوند متعال مي خو اهم كه گامهاي شما را استوار و در انجام مسئوليتتان موفق بدارد تا بتوانم به ملت برادر ايران در راه پيشرفت و شكوفايي و ترقي خدمت نمائيد.

فرصت را غنيمت شمرده و بار ديگر تمايل خود را به ادامه كار مشترك در راه تحكيم روابط برادرانه و همكاري موجود بين دو كشور در جهت خدمت به منافع مشترك دو ملت برادر ابراز مي دارم.

همچنين محمد بن مبارك آل خليفه، معاون نخست وزير و وزير امور خارجه بحرين خالصانه ترين و صادقانه ترين تبريكات و شادباش هاي خود را به مناسبت تعيين جنابعالي به عنوان وزير خارجه در دولت جديد جمهوري اسلامي ايران ابراز مي دارم.

اطمينان دارم كه جنابعالي با توجه به شايستگي علمي و تجارب ديپلماتيك، توانائي انجام مسئوليت سنگين، پست مهم وزارت خارجه كه شما عضوي از آن بوده ايد را دارا هستيد، بار ديگر به همكاري مستمر فيمابين در آنچه خير و صلاح دو كشور دوست مي باشد، تاكيد مي كنم و براي شما موفقيت، سلامتي و خوشبختي هميشگي را آرزومندم.

فيليپ دوست بلازي وزير امور خارجه فرانسه نيز طي پيامي با تبريك صميمانه به مناسبت انتخاب منوچهر متكي به عنوان وزير امور خارجه كشورمان اظهار داشت: به جنابعالي اطمينان مي دهم كه كشور فرانسه خواهان گسترش روابط محترمانه و دوستانه في مابين و تحقق پيوند دو ملت مي باشد.

اينجانب اميدوارم كه گفت وگوي ايران با اتحاديه اروپا، به ويژه پيرامون مساله انرژي هسته اي در چارچوب توافقنامه پاريس ادامه يابد. ثبات و پايداري و رفاه و آزادي مردم كشورهاي حوزه خاورميانه تنها در سايه حضور همه جانبه كشور پهناور شما و تجارب ارزشمند در عرصه بين المللي و ميراث گرانقدر آن امكان پذير مي باشد.

ازسوي ديگر، فيليپه پرز كه وزير امور خارجه كوبا طي پيامي با تبريك صميمانه به مناسبت انتخاب متكي اظهار داشت: به مناسبت انتخاب شايسته جنابعالي به عنوان وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران، خشنودي صميمانه خويش را ابراز داشته و آرزوي موفقيت شما را در انجام اين مسووليت خواهانم.

کد مطلب 229047

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها