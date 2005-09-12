وزراي امور خارجه چند كشور به منوچهر متكي تبريك گفتند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، فوزي صلوخ، وزير امور خارجه و مهاجرين لبنان طي پيامي با تبريك صميمانه به مناسبت انتخاب منوچهر متكي به عنوان وزير امور خارجه كشورمان اظهار داشت: بدين مناسبت خوشحالم از اينكه خشنودي كامل خويش از سطح خوب روابط موجود بين دو كشور دوست را ابراز داشته و شديدا تمايل داريم روابط را در تمامي زمينه ها توسعه و تقويت نمائيم و ما مصمم هستيم كه در راه خدمت به اهداف مشترك و ديدگاههاي دو ملت دوست با جنابعالي همكاري و هماهنگي نمائيم.

بار ديگر مجددا از خداوند عزيز و بزرگ براي شما سلامتي، شادكامي و توفيق و براي ملت دوست ايران تداوم پيشرفت، ترقي و شكوفايي را مسئلت مي نمايم.

ازسوي ديگر، عبدالوهاب عبدالله وزير امور خارجه تونس طي پيامي با تبريك صميمانه به مناسبت انتخاب متكي به عنوان وزير امور خارجه كشورمان گفت: خوشوفتم از اينكه به مناسبت تعيين شما به عنوان وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران خالصانه ترين تبريكات و صادقانه ترين آرزوهاي قبلي خود را به جنابعالي تقديم نمايم و براي شما سلامتي و خوشبختي هميستگي را آرزومندم.

از خداوند متعال مي خو اهم كه گامهاي شما را استوار و در انجام مسئوليتتان موفق بدارد تا بتوانم به ملت برادر ايران در راه پيشرفت و شكوفايي و ترقي خدمت نمائيد.

فرصت را غنيمت شمرده و بار ديگر تمايل خود را به ادامه كار مشترك در راه تحكيم روابط برادرانه و همكاري موجود بين دو كشور در جهت خدمت به منافع مشترك دو ملت برادر ابراز مي دارم.

همچنين محمد بن مبارك آل خليفه، معاون نخست وزير و وزير امور خارجه بحرين خالصانه ترين و صادقانه ترين تبريكات و شادباش هاي خود را به مناسبت تعيين جنابعالي به عنوان وزير خارجه در دولت جديد جمهوري اسلامي ايران ابراز مي دارم.



اطمينان دارم كه جنابعالي با توجه به شايستگي علمي و تجارب ديپلماتيك، توانائي انجام مسئوليت سنگين، پست مهم وزارت خارجه كه شما عضوي از آن بوده ايد را دارا هستيد، بار ديگر به همكاري مستمر فيمابين در آنچه خير و صلاح دو كشور دوست مي باشد، تاكيد مي كنم و براي شما موفقيت، سلامتي و خوشبختي هميشگي را آرزومندم.

فيليپ دوست بلازي وزير امور خارجه فرانسه نيز طي پيامي با تبريك صميمانه به مناسبت انتخاب منوچهر متكي به عنوان وزير امور خارجه كشورمان اظهار داشت: به جنابعالي اطمينان مي دهم كه كشور فرانسه خواهان گسترش روابط محترمانه و دوستانه في مابين و تحقق پيوند دو ملت مي باشد.

اينجانب اميدوارم كه گفت وگوي ايران با اتحاديه اروپا، به ويژه پيرامون مساله انرژي هسته اي در چارچوب توافقنامه پاريس ادامه يابد. ثبات و پايداري و رفاه و آزادي مردم كشورهاي حوزه خاورميانه تنها در سايه حضور همه جانبه كشور پهناور شما و تجارب ارزشمند در عرصه بين المللي و ميراث گرانقدر آن امكان پذير مي باشد.

ازسوي ديگر، فيليپه پرز كه وزير امور خارجه كوبا طي پيامي با تبريك صميمانه به مناسبت انتخاب متكي اظهار داشت: به مناسبت انتخاب شايسته جنابعالي به عنوان وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران، خشنودي صميمانه خويش را ابراز داشته و آرزوي موفقيت شما را در انجام اين مسووليت خواهانم.